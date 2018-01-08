Про це повідомила заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
Дивися повний текст У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 08:27
У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою.
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:27
Вопрос. Зачем нам высшее образование? Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:15
Re: У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
Коррелирует со склонностью к "все пропало"
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:49
Re: У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
Какое качество образования, такое и количество безработных с этим образованием
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:54
p_a_l
Я лично учился не для того, чтобы работать по специальности, я изучал то, что мне было просто интересно, для себя, для личного развития. Мне нравилась физика и я учился на физфаке, хотя в те времена основная профессия была торгаш на рынке. Да, я работал некоторое время на должности, требующей высшего образования, а именно инженером-технологом, и два раза по 9 месяцев жил на пособие по безработице (1,5 года в общем), такое тоже было... Но я никогда не жалел, что учился (а именно учился, а не штаны просиживал) и именно благодаря развитию своего интеллекта, своей интуиции я могу теперь вообще не работать! Теперь я живу в свое удовольствие, воспитываю с женой сына (мой сын знает, что если у кого-то из наших родственников какие-то проблемы, то все обращаются ко мне: со здоровьем проблемы - со мной советуются (хоть я и не врач), с компьютером проблемы - со мной советуются, с телефоном проблемы - ко мне идут, с уроками проблемы - ко мне, английский учит мой сын, так же я помогаю, деньги нужны - тоже идут ко мне (недавно двоюродный брат приезжал отдолжил у меня 1000 баксов, хоть он всю жизнь трудится, а я дома сижу и в ус не дую.).
Короче, у кого есть мозги, тот ни пахать на дядю, ни бедствовать не будет!
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:20
хороша у нас вища освіта. для галочки. зате кожен дебіл хоче мати диплом про вищу освіту. але не мати знань
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:33
Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:33
Хочу привести пример подготовки кадров и их востребованности на почившем после распада СССР Луганского тепловозостроительного Завода ОР. Производство 95% тепловозов СССР, экспорт в 24 страны третьего мира. Профильный ВУЗ, Техникум, ПТУ. Свой проектный институт. Снимать ответственность с людей, которые то ли в силу наивности, то ли в силу корысти развалили такой производственный комплекс нельзя. Именно они виноваты, в том что тысячи юношей и девушек получили профильное образование. Сложно посчитать потери. Это касается авиастроения, автомобилестроения, станкостроения. Ну теперь нишу заполнят США, Германия и другие. Дело не в лозунгах. Просто Украина опустилась по пищевой цепочке вниз. Естественно и количество и структура необходимых производственных кадров изменились.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:39
Коррелирует с реальностью.
В стране по факту нет высшего образования, просто какие то учреждения, в которых стоят очереди за дипломом.
Племянник полгода поучился в Шевченко на радиофизическом - пенсионерский состав преподавателей, устаревшие программы, отсутствие матчасти, зимой в аудиториях около нуля.
И это самый типа "престижный" ВУЗ страны.
Сейчас в Канаде учится, в университете Фрейзера - небо и земля.
Вообще все по другому.
Вряд ли уже вернется сюда.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:02
Господа (и дамы), посмотрите на структуру экономики. Высшее образование востребовано в таких объемах там, где производится продукт, а не сырье.
Чтобы произвести продукт, нужны ученые, инженеры, ИТ-шники, маркетологи, экономисты, менеджеры. Кроме последних это требует высшего специального образования. Последним - крайне желательно высшее образование.
Понятно, что для добычи руды и выращивания подсолнуха/пшеницы/рапса - ключевых специализаций нашей экономики - тоже нужны инженеры и менеджеры, но не в таком количестве, как их производит система образования.
Насмотревшись голливудских фильмов юные украинцы мечтают о высшем образовании, чтобы стать модными адвокатами, или трейдерами, банкирами, конструкторами, фармацевтами, но нашей экономике такие специалисты не нужны.
Единственное направление подготовки наших ВУЗов, востребованное на рынке - это ИТ. Пусть даже подготовка не прикладная, а теоретическая, но на мощной математической базе, вследствие чего специалисты очень конкуренты на мировом рынке труда и без работы не сидят (логистика результатов их труда - ПО - позволяет работать на мировом рынке, оставаясь при этом внутри страны)
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