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У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:06
Criticus написав:
Единственное направление подготовки наших ВУЗов, востребованное на рынке - это ИТ.
Не единственное
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:25
Що дає можливість оцінити реальну вартість вищої освіти і якість випускників вишів.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:40
Criticus написав:
Насмотревшись голливудских фильмов юные украинцы мечтают о высшем образовании, чтобы стать модными адвокатами, или трейдерами, банкирами, конструкторами, фармацевтами, но нашей экономике такие специалисты не нужны.
Единственное направление подготовки наших ВУЗов, востребованное на рынке - это ИТ. Пусть даже подготовка не прикладная, а теоретическая, но на мощной математической базе, вследствие чего специалисты очень конкуренты на мировом рынке труда и без работы не сидят (логистика результатов их труда - ПО - позволяет работать на мировом рынке, оставаясь при этом внутри страны)
Могу сказать по своей специальности (аудит, фин. отчетность): людей нет. В Киеве за людьми с бух./эконом. образованием идет настоящая охота. И з/п от 10 тыс. грн. для вчерашнего выпускника до 2-3 тыс. у.е. для профессионалов. Но при этом уже сколько лет мы слышим: "зачем нам столько экономистов и бухгалтеров?".
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:41
Ferox написав:
Но я никогда не жалел, что учился (а именно учился, а не штаны просиживал) и именно благодаря развитию своего интеллекта, своей интуиции я могу теперь вообще не работать! Теперь я живу в свое удовольствие, воспитываю с женой сына (мой сын знает, что если у кого-то из наших родственников какие-то проблемы, то все обращаются ко мне: со здоровьем проблемы - со мной советуются (хоть я и не врач), с компьютером проблемы - со мной советуются, с телефоном проблемы - ко мне идут, с уроками проблемы - ко мне, английский учит мой сын, так же я помогаю, деньги нужны - тоже идут ко мне (недавно двоюродный брат приезжал отдолжил у меня 1000 баксов, хоть он всю жизнь трудится, а я дома сижу и в ус не дую.).
Короче, у кого есть мозги, тот ни пахать на дядю, ни бедствовать не будет!
Это вы благодаря появлению и раздуванию биточков и прочего цифрового золотишка так рассуждать стали ?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:02
Gastarbaiter написав:
Могу сказать по своей специальности (аудит, фин. отчетность): людей нет. В Киеве за людьми с бух./эконом. образованием идет настоящая охота. И з/п от 10 тыс. грн. для вчерашнего выпускника до 2-3 тыс. у.е. для профессионалов. Но при этом уже сколько лет мы слышим: "зачем нам столько экономистов и бухгалтеров?".
Места, где сразу дают вчерашним выпускникам с бух./эконом. образованием 10 тыс. грн. не подскажете ?
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vladimir07
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