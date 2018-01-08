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У великих містах близько 90%
безробітних з вищою освітою

У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:24

  Criticus написав:Господа (и дамы), посмотрите на структуру экономики. Высшее образование востребовано в таких объемах там, где производится продукт, а не сырье.

Чтобы произвести продукт, нужны ученые, инженеры, ИТ-шники, маркетологи, экономисты, менеджеры. Кроме последних это требует высшего специального образования. Последним - крайне желательно высшее образование.

Понятно, что для добычи руды и выращивания подсолнуха/пшеницы/рапса - ключевых специализаций нашей экономики - тоже нужны инженеры и менеджеры, но не в таком количестве, как их производит система образования.

Насмотревшись голливудских фильмов юные украинцы мечтают о высшем образовании, чтобы стать модными адвокатами, или трейдерами, банкирами, конструкторами, фармацевтами, но нашей экономике такие специалисты не нужны.

Единственное направление подготовки наших ВУЗов, востребованное на рынке - это ИТ. Пусть даже подготовка не прикладная, а теоретическая, но на мощной математической базе, вследствие чего специалисты очень конкуренты на мировом рынке труда и без работы не сидят (логистика результатов их труда - ПО - позволяет работать на мировом рынке, оставаясь при этом внутри страны)

Конструкторов ой как не хватает! (но не людей с дипломом конструктора)
Технологов тоже нехватка! (но не неучей с дипломом технолога)
А про станочников знающих хотя бы азы металлообработки вообще молчу...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:40

  Contortum написав:..
Конструкторов ой как не хватает! (но не людей с дипломом конструктора)
Технологов тоже нехватка! (но не неучей с дипломом технолога)
А про станочников знающих хотя бы азы металлообработки вообще молчу...

знакомый с технологичного производства полимеров в Николаеве сказал, что у них станочники бригадами увольняются и в Польшу - подметать крышу в аэропортах. Работодателю тяжело блюсти баланс, точнее, не все готовы платить больше. У большинства работа HR заключается в текущем мониторинге з/п на рынке и упаси г-дь выползти в верхний диапазон ставок - уволят же. Тому и бидни, що дурни
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:53

  p_a_l написав:Вопрос. Зачем нам высшее образование? Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.


образование положил?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:10

  Ferox написав:p_a_l
Я лично учился не для того, чтобы работать по специальности, я изучал то, что мне было просто интересно, для себя, для личного развития. Мне нравилась физика и я учился на физфаке, хотя в те времена основная профессия была торгаш на рынке. Да, я работал некоторое время на должности, требующей высшего образования, а именно инженером-технологом, и два раза по 9 месяцев жил на пособие по безработице (1,5 года в общем), такое тоже было... Но я никогда не жалел, что учился (а именно учился, а не штаны просиживал) и именно благодаря развитию своего интеллекта, своей интуиции я могу теперь вообще не работать! Теперь я живу в свое удовольствие, воспитываю с женой сына (мой сын знает, что если у кого-то из наших родственников какие-то проблемы, то все обращаются ко мне: со здоровьем проблемы - со мной советуются (хоть я и не врач), с компьютером проблемы - со мной советуются, с телефоном проблемы - ко мне идут, с уроками проблемы - ко мне, английский учит мой сын, так же я помогаю, деньги нужны - тоже идут ко мне (недавно двоюродный брат приезжал отдолжил у меня 1000 баксов, хоть он всю жизнь трудится, а я дома сижу и в ус не дую.).
Короче, у кого есть мозги, тот ни пахать на дядю, ни бедствовать не будет! :wink:


за погодой тоже к Вам?
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