У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
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Criticus написав:Господа (и дамы), посмотрите на структуру экономики. Высшее образование востребовано в таких объемах там, где производится продукт, а не сырье.
Чтобы произвести продукт, нужны ученые, инженеры, ИТ-шники, маркетологи, экономисты, менеджеры. Кроме последних это требует высшего специального образования. Последним - крайне желательно высшее образование.
Понятно, что для добычи руды и выращивания подсолнуха/пшеницы/рапса - ключевых специализаций нашей экономики - тоже нужны инженеры и менеджеры, но не в таком количестве, как их производит система образования.
Насмотревшись голливудских фильмов юные украинцы мечтают о высшем образовании, чтобы стать модными адвокатами, или трейдерами, банкирами, конструкторами, фармацевтами, но нашей экономике такие специалисты не нужны.
Единственное направление подготовки наших ВУЗов, востребованное на рынке - это ИТ. Пусть даже подготовка не прикладная, а теоретическая, но на мощной математической базе, вследствие чего специалисты очень конкуренты на мировом рынке труда и без работы не сидят (логистика результатов их труда - ПО - позволяет работать на мировом рынке, оставаясь при этом внутри страны)
Конструкторов ой как не хватает! (но не людей с дипломом конструктора) Технологов тоже нехватка! (но не неучей с дипломом технолога) А про станочников знающих хотя бы азы металлообработки вообще молчу...
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum написав:.. Конструкторов ой как не хватает! (но не людей с дипломом конструктора) Технологов тоже нехватка! (но не неучей с дипломом технолога) А про станочников знающих хотя бы азы металлообработки вообще молчу...
знакомый с технологичного производства полимеров в Николаеве сказал, что у них станочники бригадами увольняются и в Польшу - подметать крышу в аэропортах. Работодателю тяжело блюсти баланс, точнее, не все готовы платить больше. У большинства работа HR заключается в текущем мониторинге з/п на рынке и упаси г-дь выползти в верхний диапазон ставок - уволят же. Тому и бидни, що дурни
Ferox написав:p_a_l Я лично учился не для того, чтобы работать по специальности, я изучал то, что мне было просто интересно, для себя, для личного развития. Мне нравилась физика и я учился на физфаке, хотя в те времена основная профессия была торгаш на рынке. Да, я работал некоторое время на должности, требующей высшего образования, а именно инженером-технологом, и два раза по 9 месяцев жил на пособие по безработице (1,5 года в общем), такое тоже было... Но я никогда не жалел, что учился (а именно учился, а не штаны просиживал) и именно благодаря развитию своего интеллекта, своей интуиции я могу теперь вообще не работать! Теперь я живу в свое удовольствие, воспитываю с женой сына (мой сын знает, что если у кого-то из наших родственников какие-то проблемы, то все обращаются ко мне: со здоровьем проблемы - со мной советуются (хоть я и не врач), с компьютером проблемы - со мной советуются, с телефоном проблемы - ко мне идут, с уроками проблемы - ко мне, английский учит мой сын, так же я помогаю, деньги нужны - тоже идут ко мне (недавно двоюродный брат приезжал отдолжил у меня 1000 баксов, хоть он всю жизнь трудится, а я дома сижу и в ус не дую.). Короче, у кого есть мозги, тот ни пахать на дядю, ни бедствовать не будет!
Criticus написав: Насмотревшись голливудских фильмов юные украинцы мечтают о высшем образовании, чтобы стать модными адвокатами, или трейдерами, банкирами, конструкторами, фармацевтами, но нашей экономике такие специалисты не нужны.
Единственное направление подготовки наших ВУЗов, востребованное на рынке - это ИТ. Пусть даже подготовка не прикладная, а теоретическая, но на мощной математической базе, вследствие чего специалисты очень конкуренты на мировом рынке труда и без работы не сидят (логистика результатов их труда - ПО - позволяет работать на мировом рынке, оставаясь при этом внутри страны)
Могу сказать по своей специальности (аудит, фин. отчетность): людей нет. В Киеве за людьми с бух./эконом. образованием идет настоящая охота. И з/п от 10 тыс. грн. для вчерашнего выпускника до 2-3 тыс. у.е. для профессионалов. Но при этом уже сколько лет мы слышим: "зачем нам столько экономистов и бухгалтеров?".
Не вижу никакого дефицита на рынке бух-ов, производимых нашими ВУЗами. Вы, вероятно, говорите о специалистах, знающих IFRS, US GAAP в дополнение к той чуши, которой их пичкают на лекциях и семинарах. К качеству вузовской подготовки это не имеет никакого отношения. Те, которые получили только институтское образование, в огромном избытке.
А ваши общие ощущения как нанимателя понятны и логичны - всегда тяжело найти качественных людей под себя, потому что все познается в сравнении. Среди выпускников Гарварда тоже будут лидеры и лузеры
За Harvard выпускниками очередь работодателей ещё до выпуска. Я работал с человек 5-6 вместе и все они были очень образованными профессионалами. Лузер из Harvard это как Мерседес, выпущенный в продажу без двери. Бывает? Вероятно, но никто до сих пор не видел.
vladimir07 написав:Места, где сразу дают вчерашним выпускникам с бух./эконом. образованием 10 тыс. грн. не подскажете ?
Попробуйте в BIG4. Лучше в BIG3, но там уже совсем нужно молодцом быть: отличник, топовый вуз и т.п.
Давайте Вы сказки будете на других ресурсах рассказывать, я пробовал в две компании из BIG4 устраиваться - для них ЗП 15-18 тыс. озвученная мной была шоком. И да, Вы забыли про овертаймы, в одной компании чётко указали о +2 часа к рабочему дню. Так что легче плюнуть на них с высокой колокольни, и идти переобучаться на другую специальность.