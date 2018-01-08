У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

Додано: Вів 20 бер, 2018 21:36

BIGor написав: Ну ж не на уборщика На очень ответственные позиции претендовал, а за овертаймы - так только лохи овертаймят БЕЗОПЛАТНО. Я в свободное время небольшие проекты дома делаю ЗА ОПЛАТУ. А госслужбу Вы к чему привели? Ну ж не на уборщика, а за овертаймы - так только лохи овертаймят БЕЗОПЛАТНО. Я в свободное время небольшие проекты дома делаю ЗА ОПЛАТУ. А госслужбу Вы к чему привели?

Пардон, сразу не понял, что вы хотели 15-18 тыс. ДОЛЛАРОВ.А еще "лохи", которые овертаймят БЕЗОПЛАТНО, ходят на работу к 11, могут в течении дня спокойно поехать куда-то порешать какие-то свои дела и имеют + 2-3 недели к оплачиваемому отпуску. Или взять частично оплачиваемый отпуск на все лето и уехать путешествовать.И я не совсем про госслужбу, я скорее про работу на гос. предприятиях. Там все четко: в 8-00 на проходной, в 17-00 домой. Опоздал на 10 минут - расстрел. Вернулся с обеда на 20 минут позже - расстрел, прошел по помытому - получил тряпкой от уборщицы )))