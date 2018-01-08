У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
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BIGor написав:Ну ж не на уборщика На очень ответственные позиции претендовал, а за овертаймы - так только лохи овертаймят БЕЗОПЛАТНО. Я в свободное время небольшие проекты дома делаю ЗА ОПЛАТУ. А госслужбу Вы к чему привели?
Пардон, сразу не понял, что вы хотели 15-18 тыс. ДОЛЛАРОВ.
А еще "лохи", которые овертаймят БЕЗОПЛАТНО, ходят на работу к 11, могут в течении дня спокойно поехать куда-то порешать какие-то свои дела и имеют + 2-3 недели к оплачиваемому отпуску. Или взять частично оплачиваемый отпуск на все лето и уехать путешествовать.
И я не совсем про госслужбу, я скорее про работу на гос. предприятиях. Там все четко: в 8-00 на проходной, в 17-00 домой. Опоздал на 10 минут - расстрел. Вернулся с обеда на 20 минут позже - расстрел, прошел по помытому - получил тряпкой от уборщицы )))
vladimir07 написав:Места, где сразу дают вчерашним выпускникам с бух./эконом. образованием 10 тыс. грн. не подскажете ?
Попробуйте в BIG4. Лучше в BIG3, но там уже совсем нужно молодцом быть: отличник, топовый вуз и т.п.
Давайте Вы сказки будете на других ресурсах рассказывать, я пробовал в две компании из BIG4 устраиваться - для них ЗП 15-18 тыс. озвученная мной была шоком. И да, Вы забыли про овертаймы, в одной компании чётко указали о +2 часа к рабочему дню. Так что легче плюнуть на них с высокой колокольни, и идти переобучаться на другую специальность.
Мне казалось, что 20к плюс-минус там старт. Это я о BIG4.
BIG3 имеется в виду что - McKinsey, BCG и Bain? Там вообще начальная 2-3к долларов. Но брать предпочитают после западных MBА, еще и не всех.
BIGor написав:Ну ж не на уборщика На очень ответственные позиции претендовал, а за овертаймы - так только лохи овертаймят БЕЗОПЛАТНО. Я в свободное время небольшие проекты дома делаю ЗА ОПЛАТУ. А госслужбу Вы к чему привели?
Пардон, сразу не понял, что вы хотели 15-18 тыс. ДОЛЛАРОВ.
А еще "лохи", которые овертаймят БЕЗОПЛАТНО, ходят на работу к 11, могут в течении дня спокойно поехать куда-то порешать какие-то свои дела и имеют + 2-3 недели к оплачиваемому отпуску. Или взять частично оплачиваемый отпуск на все лето и уехать путешествовать.
И я не совсем про госслужбу, я скорее про работу на гос. предприятиях. Там все четко: в 8-00 на проходной, в 17-00 домой. Опоздал на 10 минут - расстрел. Вернулся с обеда на 20 минут позже - расстрел, прошел по помытому - получил тряпкой от уборщицы )))
Сразу видно человека, ни разу не работавшего в аудиторской компании. Какие 15-18 тыс. долл. США? Какие приходы на 11-00? Какие спокойные решения личных проблем в течении дня? Слово "личное время" и "спокойно" - забудьте навсегда. Плюс 2-3 недели к отпуску - это наверное шутка века И зачем ещё тулите этот бред о гос. предприятиях?
Criticus написав:Оплачиваемый овертайм на ТОП-позициях - это что-то из разряда полнейшего бреда. Если, конечно, допустить, что человек на 15-18к долларов претендует.
Кто тут про ТОП писал? А манипулятор "Кактус" что-то себе выдумал. Один выдумал 15-18 тыс. долл. США, второй ТОП. Одни знатоки, которые никогда в аудиторских компаниях не работали.
Так я в аудиторских и не работал.
Вы сами написали, цитирую: "На очень ответственные позиции претендовал". На таких позициях не бывает оплаты 15-18к грн даже в локальных компаниях. И если такому запросу соискателя и удивляются, то только потому, что он неадекватно низкий!
Возможно, вы что-то свое, далекое от реальности, вкладываете в определение "очень ответственная позиция"...
BIGor написав:Сразу видно человека, ни разу не работавшего в аудиторской компании. Какие 15-18 тыс. долл. США? Какие приходы на 11-00? Какие спокойные решения личных проблем в течении дня? Слово "личное время" и "спокойно" - забудьте навсегда. Плюс 2-3 недели к отпуску - это наверное шутка века И зачем ещё тулите этот бред о гос. предприятиях?
Я рассказываю о том, что знаю по своему опыту и опыту десятков знакомых в этой сфере. А откуда вы можете знать, как работается в аудите, если вы туда не попали?
BIGor написав:Сразу видно человека, ни разу не работавшего в аудиторской компании. Какие 15-18 тыс. долл. США? Какие приходы на 11-00? Какие спокойные решения личных проблем в течении дня? Слово "личное время" и "спокойно" - забудьте навсегда. Плюс 2-3 недели к отпуску - это наверное шутка века И зачем ещё тулите этот бред о гос. предприятиях?
Я рассказываю о том, что знаю по своему опыту и опыту десятков знакомых в этой сфере. А откуда вы можете знать, как работается в аудите, если вы туда не попали?
Не забывайте - не попал по причине "overqualified"
Не каждый работодатель готов рассмотреть настоящего профи с зарплатными ожиданиями младшего специалиста )