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У великих містах близько 90%
безробітних з вищою освітою

У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:00

  4e4ensxe написав: старых кадров не было, новый проект кстати очень интересный

вы всех заинтриговали интересным проектом, рассказывайте :))
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:42

  p_a_l написав:Вопрос. Зачем нам высшее образование? Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.

Пропуск на собеседование в хорошие компании, как минимум. + Расширение кругозора человека, что очень важно. Чем бооьше образованных людей, тем лучше. Это как вопрос из той же серии- "Зачем читать классическую литературу и решать интегралы в школе, если это не используешь в работе?!"
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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