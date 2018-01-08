У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

вы всех заинтриговали интересным проектом, рассказывайте :))
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 07:00
Додано: Сер 21 бер, 2018 07:42
Пропуск на собеседование в хорошие компании, как минимум. + Расширение кругозора человека, что очень важно. Чем бооьше образованных людей, тем лучше. Это как вопрос из той же серии- "Зачем читать классическую литературу и решать интегралы в школе, если это не используешь в работе?!"
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
реклама
|