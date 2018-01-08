У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

вы всех заинтриговали интересным проектом, рассказывайте :))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 07:00
Додано: Сер 21 бер, 2018 07:42
Пропуск на собеседование в хорошие компании, как минимум. + Расширение кругозора человека, что очень важно. Чем бооьше образованных людей, тем лучше. Это как вопрос из той же серии- "Зачем читать классическую литературу и решать интегралы в школе, если это не используешь в работе?!"
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:43
Я тоже могу сейчас в носу ковыряться, это не показатель. У моего одноклассника вообще вышки нет, и он известный на весь мир геймеров и бабла у него валом. Кому то везет а кому то нет, кто то рискует и в теме или само на блюдечке подкатывает.
И я не вижу разницы где сидеть протирать штаны, на лекциях или манагером в офисе за гроши.
Лично еще в 98-м(сильный экономический подъем в стране) видел что вышка в Украине ничего не значит. Работая на Петровке постоянно наблюдал пацанов с вышкой ищущих работу продавцом книг или дисков. Вот тогда то задумался о своем бизнесе. Кинул политех на втором курсе и за год купил себе хату. И только потом через пару лет восстановился, за хорошую учебу перешел на бюджет, взял бакалавр и не жалею что не пошел дальше. Если нет связей то вышка не поможет. А в Европе наше образование ну никак не катит, кто бы чтобы вам тут не чесал. Продвигаются единицы. Не так написал. В Европе чуть чуть катит, немного добавят деньжат или будут иметь ввиду что есть образование. Но все равно с вышкой будет работать как обычный ПТУшник.
И по поводу советов и займа денег. Вас случайно ваши знакомые не держат за дурачка, который всем нашару помогает. Это не в обиду. Вы подумайте над этим вопросом. Попросите вы у кого нибудь о помощи.
А. Еще. Когда я учился то мы учили триодные лампы, в то время когда уже вовсю ходили контролеры, бери да программу составляй. Мобилки уже были. И до сих пор обучают этой триодной лампе. Нафига?
Детей в школах учат в столбики считать, лично я считаю калькулятором. От того так и живем.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:11
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