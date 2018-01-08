У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

Додано: Сер 21 бер, 2018 08:43

Ferox написав: p_a_l

Я лично учился не для того, чтобы работать по специальности, я изучал то, что мне было просто интересно, для себя, для личного развития. Мне нравилась физика и я учился на физфаке, хотя в те времена основная профессия была торгаш на рынке. Да, я работал некоторое время на должности, требующей высшего образования, а именно инженером-технологом, и два раза по 9 месяцев жил на пособие по безработице (1,5 года в общем), такое тоже было... Но я никогда не жалел, что учился (а именно учился, а не штаны просиживал) и именно благодаря развитию своего интеллекта, своей интуиции я могу теперь вообще не работать! Теперь я живу в свое удовольствие, воспитываю с женой сына (мой сын знает, что если у кого-то из наших родственников какие-то проблемы, то все обращаются ко мне: со здоровьем проблемы - со мной советуются (хоть я и не врач), с компьютером проблемы - со мной советуются, с телефоном проблемы - ко мне идут, с уроками проблемы - ко мне, английский учит мой сын, так же я помогаю, деньги нужны - тоже идут ко мне (недавно двоюродный брат приезжал отдолжил у меня 1000 баксов, хоть он всю жизнь трудится, а я дома сижу и в ус не дую.).

Короче, у кого есть мозги, тот ни пахать на дядю, ни бедствовать не будет! Я лично учился не для того, чтобы работать по специальности, я изучал то, что мне было просто интересно, для себя, для личного развития. Мне нравилась физика и я учился на физфаке, хотя в те времена основная профессия была торгаш на рынке. Да, я работал некоторое время на должности, требующей высшего образования, а именно инженером-технологом, и два раза по 9 месяцев жил на пособие по безработице (1,5 года в общем), такое тоже было... Но я никогда не жалел, что учился (а именно учился, а не штаны просиживал) и именно благодаря развитию своего интеллекта, своей интуиции я могу теперь вообще не работать! Теперь я живу в свое удовольствие, воспитываю с женой сына (мой сын знает, что если у кого-то из наших родственников какие-то проблемы, то все обращаются ко мне: со здоровьем проблемы - со мной советуются (хоть я и не врач), с компьютером проблемы - со мной советуются, с телефоном проблемы - ко мне идут, с уроками проблемы - ко мне, английский учит мой сын, так же я помогаю, деньги нужны - тоже идут ко мне (недавно двоюродный брат приезжал отдолжил у меня 1000 баксов, хоть он всю жизнь трудится, а я дома сижу и в ус не дую.).Короче, у кого есть мозги, тот ни пахать на дядю, ни бедствовать не будет!

Я тоже могу сейчас в носу ковыряться, это не показатель. У моего одноклассника вообще вышки нет, и он известный на весь мир геймеров и бабла у него валом. Кому то везет а кому то нет, кто то рискует и в теме или само на блюдечке подкатывает.И я не вижу разницы где сидеть протирать штаны, на лекциях или манагером в офисе за гроши.Лично еще в 98-м(сильный экономический подъем в стране) видел что вышка в Украине ничего не значит. Работая на Петровке постоянно наблюдал пацанов с вышкой ищущих работу продавцом книг или дисков. Вот тогда то задумался о своем бизнесе. Кинул политех на втором курсе и за год купил себе хату. И только потом через пару лет восстановился, за хорошую учебу перешел на бюджет, взял бакалавр и не жалею что не пошел дальше. Если нет связей то вышка не поможет. А в Европе наше образование ну никак не катит, кто бы чтобы вам тут не чесал. Продвигаются единицы. Не так написал. В Европе чуть чуть катит, немного добавят деньжат или будут иметь ввиду что есть образование. Но все равно с вышкой будет работать как обычный ПТУшник.И по поводу советов и займа денег. Вас случайно ваши знакомые не держат за дурачка, который всем нашару помогает. Это не в обиду. Вы подумайте над этим вопросом. Попросите вы у кого нибудь о помощи.А. Еще. Когда я учился то мы учили триодные лампы, в то время когда уже вовсю ходили контролеры, бери да программу составляй. Мобилки уже были. И до сих пор обучают этой триодной лампе. Нафига?Детей в школах учат в столбики считать, лично я считаю калькулятором. От того так и живем.