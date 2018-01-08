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У великих містах близько 90%
безробітних з вищою освітою

У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:00

  4e4ensxe написав: старых кадров не было, новый проект кстати очень интересный

вы всех заинтриговали интересным проектом, рассказывайте :))
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:42

  p_a_l написав:Вопрос. Зачем нам высшее образование? Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.

Пропуск на собеседование в хорошие компании, как минимум. + Расширение кругозора человека, что очень важно. Чем бооьше образованных людей, тем лучше. Это как вопрос из той же серии- "Зачем читать классическую литературу и решать интегралы в школе, если это не используешь в работе?!"
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:43

  Ferox написав:p_a_l
Я лично учился не для того, чтобы работать по специальности, я изучал то, что мне было просто интересно, для себя, для личного развития. Мне нравилась физика и я учился на физфаке, хотя в те времена основная профессия была торгаш на рынке. Да, я работал некоторое время на должности, требующей высшего образования, а именно инженером-технологом, и два раза по 9 месяцев жил на пособие по безработице (1,5 года в общем), такое тоже было... Но я никогда не жалел, что учился (а именно учился, а не штаны просиживал) и именно благодаря развитию своего интеллекта, своей интуиции я могу теперь вообще не работать! Теперь я живу в свое удовольствие, воспитываю с женой сына (мой сын знает, что если у кого-то из наших родственников какие-то проблемы, то все обращаются ко мне: со здоровьем проблемы - со мной советуются (хоть я и не врач), с компьютером проблемы - со мной советуются, с телефоном проблемы - ко мне идут, с уроками проблемы - ко мне, английский учит мой сын, так же я помогаю, деньги нужны - тоже идут ко мне (недавно двоюродный брат приезжал отдолжил у меня 1000 баксов, хоть он всю жизнь трудится, а я дома сижу и в ус не дую.).
Короче, у кого есть мозги, тот ни пахать на дядю, ни бедствовать не будет! :wink:

Я тоже могу сейчас в носу ковыряться, это не показатель. У моего одноклассника вообще вышки нет, и он известный на весь мир геймеров и бабла у него валом. Кому то везет а кому то нет, кто то рискует и в теме или само на блюдечке подкатывает.
И я не вижу разницы где сидеть протирать штаны, на лекциях или манагером в офисе за гроши.
Лично еще в 98-м(сильный экономический подъем в стране) видел что вышка в Украине ничего не значит. Работая на Петровке постоянно наблюдал пацанов с вышкой ищущих работу продавцом книг или дисков. Вот тогда то задумался о своем бизнесе. Кинул политех на втором курсе и за год купил себе хату. И только потом через пару лет восстановился, за хорошую учебу перешел на бюджет, взял бакалавр и не жалею что не пошел дальше. Если нет связей то вышка не поможет. А в Европе наше образование ну никак не катит, кто бы чтобы вам тут не чесал. Продвигаются единицы. Не так написал. В Европе чуть чуть катит, немного добавят деньжат или будут иметь ввиду что есть образование. Но все равно с вышкой будет работать как обычный ПТУшник.
И по поводу советов и займа денег. Вас случайно ваши знакомые не держат за дурачка, который всем нашару помогает. Это не в обиду. Вы подумайте над этим вопросом. Попросите вы у кого нибудь о помощи.

А. Еще. Когда я учился то мы учили триодные лампы, в то время когда уже вовсю ходили контролеры, бери да программу составляй. Мобилки уже были. И до сих пор обучают этой триодной лампе. Нафига?
Детей в школах учат в столбики считать, лично я считаю калькулятором. От того так и живем.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:11

  PV написав:
  p_a_l написав:Вопрос. Зачем нам высшее образование? Лично я, как положил на полку после учебы, так его и никуда не предъявлял.


образование положил?

Пластиковую корочку
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:15

Re: У великих містах близько 90% безробітних з вищою освітою

  p_a_l написав:Я тоже могу сейчас в носу ковыряться, это не показатель. У моего одноклассника вообще вышки нет, и он известный на весь мир геймеров и бабла у него валом. Кому то везет а кому то нет, кто то рискует и в теме или само на блюдечке подкатывает.
И я не вижу разницы где сидеть протирать штаны, на лекциях или манагером в офисе за гроши.
Лично еще в 98-м(сильный экономический подъем в стране) видел что вышка в Украине ничего не значит. Работая на Петровке постоянно наблюдал пацанов с вышкой ищущих работу продавцом книг или дисков. Вот тогда то задумался о своем бизнесе. Кинул политех на втором курсе и за год купил себе хату. И только потом через пару лет восстановился, за хорошую учебу перешел на бюджет, взял бакалавр и не жалею что не пошел дальше. Если нет связей то вышка не поможет. А в Европе наше образование ну никак не катит, кто бы чтобы вам тут не чесал. Продвигаются единицы. Не так написал. В Европе чуть чуть катит, немного добавят деньжат или будут иметь ввиду что есть образование. Но все равно с вышкой будет работать как обычный ПТУшник.
И по поводу советов и займа денег. Вас случайно ваши знакомые не держат за дурачка, который всем нашару помогает. Это не в обиду. Вы подумайте над этим вопросом. Попросите вы у кого нибудь о помощи.

А. Еще. Когда я учился то мы учили триодные лампы, в то время когда уже вовсю ходили контролеры, бери да программу составляй. Мобилки уже были. И до сих пор обучают этой триодной лампе. Нафига?
Детей в школах учат в столбики считать, лично я считаю калькулятором. От того так и живем.

Экономический подъем 1998 - это когда грянул один из сильнейших кризисов?
Вообще то картина ясная вырисовывается. Вы получили пластиковую корочку, а не образование, с которой и не представляли что делать и зачем она вам нужна. Понятно, что торговать на Петровке и без нее можно. На этом фоне сами себя убедили, что образование нафиг не нужно, вышка ничего не значит, наше якобы нигде не ценится, "если нет связей - вышка не поможет" и прочая чепуха, в которой сейчас и других пытаетесь убедить.
Если человек получил действительно образование, а не "пластиковую корочку", и выбрал сферу сознательно, а не "куда -нибудь", то он и здесь добъется неплохих результатов, и без связей, и зарубежом будет далеко не "как ПТУшник". Ну а с "пластиковой корочкой", а особенно если лентяй и нытик - то в любой стране мира ничего не светит кроме разве что пособия.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:41

  Деньги написав:вы всех заинтриговали интересным проектом, рассказывайте :))

могу сказать только что это связано с блокчейном. Инвесторы иностранцы
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Сразу видно человека, ни разу не работавшего в аудиторской компании. Какие 15-18 тыс. долл. США? Какие приходы на 11-00? Какие спокойные решения личных проблем в течении дня? Слово "личное время" и "спокойно" - забудьте навсегда. Плюс 2-3 недели к отпуску - это наверное шутка века :mrgreen: И зачем ещё тулите этот бред о гос. предприятиях? :?:

Я рассказываю о том, что знаю по своему опыту и опыту десятков знакомых в этой сфере. А откуда вы можете знать, как работается в аудите, если вы туда не попали?

Если я не попал в одну компанию, то я не работал в аудиторских компаниях? Л - логика :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:49

  Criticus написав:Не забывайте - не попал по причине "overqualified" :mrgreen:

Не каждый работодатель готов рассмотреть настоящего профи с зарплатными ожиданиями младшего специалиста )

Вижу тут одни розовоочковые петросяны отдалённые от реальной жизни собрались :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:40

  BIGor написав:Если я не попал в одну компанию, то я не работал в аудиторских компаниях? Л - логика :D

Ок, ни вы, ни я ничего друг другу не докажем. У вас один опыт, у меня другой. Предлагаю на этом и закончить.
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