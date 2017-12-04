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Що принесе єврономерам
розмитнення за «молдавським...

Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:21

Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

Пропонуємо до обговорення:
Єврономери - найбільший і найактивніший сегмент українського авторинку.

Дивися повний текст Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським сценарієм».
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Какие скидки, только 100% амнистия для всех машин
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Предпоследний абзац нужно было поставить в начало статьи, чтобы не порождать ложных надежд и ожиданий. ИМХО схема будет работать для тех, кто владелец машины де-юре. А остальным стоит обратиться к организаторам пригона их авто и спросить - Вы перепишите машину на меня? Надеюсь, ответы не повергнут их в уныние.
lenta19
 
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  lenta19 написав:Предпоследний абзац нужно было поставить в начало статьи, чтобы не порождать ложных надежд и ожиданий. ИМХО схема будет работать для тех, кто владелец машины де-юре. А остальным стоит обратиться к организаторам пригона их авто и спросить - Вы перепишите машину на меня? Надеюсь, ответы не повергнут их в уныние.


ага, обратятся если найдут к кому, в литве фирмы "влвдельцы" авто больше двух месяцев не существуют :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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