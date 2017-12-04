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Дивися повний текст Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським сценарієм».
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:21
Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським сценарієм».
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:22
Предпоследний абзац нужно было поставить в начало статьи, чтобы не порождать ложных надежд и ожиданий. ИМХО схема будет работать для тех, кто владелец машины де-юре. А остальным стоит обратиться к организаторам пригона их авто и спросить - Вы перепишите машину на меня? Надеюсь, ответы не повергнут их в уныние.
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:39
ага, обратятся если найдут к кому, в литве фирмы "влвдельцы" авто больше двух месяцев не существуют
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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