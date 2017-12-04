Єврономери - найбільший і найактивніший сегмент українського авторинку.
Дивися повний текст Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським сценарієм».
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:21
Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським сценарієм».
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:22
Предпоследний абзац нужно было поставить в начало статьи, чтобы не порождать ложных надежд и ожиданий. ИМХО схема будет работать для тех, кто владелец машины де-юре. А остальным стоит обратиться к организаторам пригона их авто и спросить - Вы перепишите машину на меня? Надеюсь, ответы не повергнут их в уныние.
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:39
ага, обратятся если найдут к кому, в литве фирмы "влвдельцы" авто больше двух месяцев не существуют
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:41
Ну во-первых левых машин в Украине быть не должно. Это если по правильному. Кто купил фиг знает у кого - возвращайте обратно, надо здравым смыслом думать. Молдавский сценарий вполне правильное и очень лояльное решение.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:36
Да хрен вам, а не амнистию!
Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил.
Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?!
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https://petition.president.gov.ua/petition/43682
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:50
Обережно, бо ще задушить. З вашою логікою треба долар по 5 продавати тим хто не встиг його купити.
Ви заплатили податки, мито, то чому не вимагаєте доріг за ці гроші?
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:19
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:36
Не у всех есть деньги покупать авто с салона,не у всех есть отцы депутаты, а покупать отечесвенный хлам по типу жигулей копейки 70го года за 2-3 тысячи у.е. - это полный бред.
вот и ищют люди адекватной цены за теже 2-3 тысячи можно взять б/у автомобиль 2000+ года на иностранных номерах. у нас такой автомобиль стоит 5+ у.е.
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