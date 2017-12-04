Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

Додано: Вів 20 бер, 2018 10:36

Да хрен вам, а не амнистию!

Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил.

Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?!





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