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Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01
-Segey- написав:
Не у всех есть деньги покупать авто с салона,не у всех есть отцы депутаты, а покупать отечесвенный хлам по типу жигулей копейки 70го года за 2-3 тысячи у.е. - это полный бред.
вот и ищют люди адекватной цены за теже 2-3 тысячи можно взять б/у автомобиль 2000+ года на иностранных номерах. у нас такой автомобиль стоит 5+ у.е.
Да пусть ищут, но не клянчат себе каких-то привилегий, амнистий, спецзаконов и проч.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01
sena_2008atp написав:
Утіль випускає вітчизняний автопром ланоси,сенси та інший не потріб.Завезені іномарки переживуть наш хлам в рази.Перш ніж таке писати,треба як мінімум бути водієм.А так вийшов не пост,а дурня.
Ну уже не выпускает. Его окончательно добили поэтому можете этот аргумент снимать
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:03
-Segey- написав:
Не у всех есть деньги покупать авто с салона,не у всех есть отцы депутаты, а покупать отечесвенный хлам по типу жигулей копейки 70го года за 2-3 тысячи у.е. - это полный бред. вот и ищют люди адекватной цены за теже 2-3 тысячи можно взять б/у автомобиль 2000+ года на иностранных номерах. у нас такой автомобиль стоит 5+ у.е.
Я не хочу украинскую пенсию, можно я не буду платить взнос в пенсионный фонд? Но конечно же те кто могут то пусть платят, у меня же родители пенсионеры. Ну это из вашей логики как бы
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