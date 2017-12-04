Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

Molchyn написав:

-Segey- Не у всех есть деньги покупать авто с салона. Отличный подход! Как по мне - нет денег надо ездить на метро. Но я могу предложить еще более дешевле вариант для б ля хе ров. Можно в Украине купить ворованную тачку. По моральной стороне, думаю проблем быть у них не должно. А как по другому? Лох должен платить при покупке авто и потом ходить пешком. А так и еще дешевле, чем в Европе тачка обойдется. Покупатель не виноват - он ее не крал. А то что тачка такая дешевая - так это лох продавец. Я бы понял и поддержал движение за снижение налогов и сборов за ввоз и таможенные платежи, но так нагло , как это протягивают б ля хе ры - это без моей поддержки. Тут интересно проявляется характер народа. За бугром , если ты не заплатил налог - ты самый большой преступник. У нас - оборотистый парень, за что тебя и уважают. То что налоги разворуют - понятно. И этим можно объяснить что все не хотят их платить. Но нет налогов - нет страны. Хотите лучшей жизни - контролируйте чиновников.