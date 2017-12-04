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Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01
-Segey- написав:
Не у всех есть деньги покупать авто с салона,не у всех есть отцы депутаты, а покупать отечесвенный хлам по типу жигулей копейки 70го года за 2-3 тысячи у.е. - это полный бред.
вот и ищют люди адекватной цены за теже 2-3 тысячи можно взять б/у автомобиль 2000+ года на иностранных номерах. у нас такой автомобиль стоит 5+ у.е.
Да пусть ищут, но не клянчат себе каких-то привилегий, амнистий, спецзаконов и проч.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01
sena_2008atp написав:
Утіль випускає вітчизняний автопром ланоси,сенси та інший не потріб.Завезені іномарки переживуть наш хлам в рази.Перш ніж таке писати,треба як мінімум бути водієм.А так вийшов не пост,а дурня.
Ну уже не выпускает. Его окончательно добили поэтому можете этот аргумент снимать
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dotster
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:03
-Segey- написав:
Не у всех есть деньги покупать авто с салона,не у всех есть отцы депутаты, а покупать отечесвенный хлам по типу жигулей копейки 70го года за 2-3 тысячи у.е. - это полный бред. вот и ищют люди адекватной цены за теже 2-3 тысячи можно взять б/у автомобиль 2000+ года на иностранных номерах. у нас такой автомобиль стоит 5+ у.е.
Я не хочу украинскую пенсию, можно я не буду платить взнос в пенсионный фонд? Но конечно же те кто могут то пусть платят, у меня же родители пенсионеры. Ну это из вашей логики как бы
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dotster
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:07
-Segey-
Не у всех есть деньги покупать авто с салона. Отличный подход! Как по мне - нет денег надо ездить на метро.
Но я могу предложить еще более дешевле вариант для б ля хе ров. Можно в Украине купить ворованную тачку. По моральной стороне, думаю проблем быть у них не должно. А как по другому? Лох должен платить при покупке авто и потом ходить пешком. А так и еще дешевле, чем в Европе тачка обойдется. Покупатель не виноват - он ее не крал. А то что тачка такая дешевая - так это лох продавец. Я бы понял и поддержал движение за снижение налогов и сборов за ввоз и таможенные платежи, но так нагло , как это протягивают б ля хе ры - это без моей поддержки. Тут интересно проявляется характер народа. За бугром , если ты не заплатил налог - ты самый большой преступник. У нас - оборотистый парень, за что тебя и уважают. То что налоги разворуют - понятно. И этим можно объяснить что все не хотят их платить. Но нет налогов - нет страны. Хотите лучшей жизни - контролируйте чиновников.
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Molchyn
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:22
Molchyn написав:
-Segey- Не у всех есть деньги покупать авто с салона. Отличный подход! Как по мне - нет денег надо ездить на метро. Но я могу предложить еще более дешевле вариант для б ля хе ров. Можно в Украине купить ворованную тачку. По моральной стороне, думаю проблем быть у них не должно. А как по другому? Лох должен платить при покупке авто и потом ходить пешком. А так и еще дешевле, чем в Европе тачка обойдется. Покупатель не виноват - он ее не крал. А то что тачка такая дешевая - так это лох продавец. Я бы понял и поддержал движение за снижение налогов и сборов за ввоз и таможенные платежи, но так нагло , как это протягивают б ля хе ры - это без моей поддержки. Тут интересно проявляется характер народа. За бугром , если ты не заплатил налог - ты самый большой преступник. У нас - оборотистый парень, за что тебя и уважают. То что налоги разворуют - понятно. И этим можно объяснить что все не хотят их платить. Но нет налогов - нет страны. Хотите лучшей жизни - контролируйте чиновников.
Интересна ваша логика, вы предлагаете людям с самыми маленькими ЗП в Европе покпать БУ автомобили дороже чем в той же Европе. Такой вариант может прокатить в Северной Корее, где страна закрыта от внешнего мира и даже нет интернета, но с открытыми границами вариант так себе.
Почему золото у нас по мировым ценам +-? Представьте, что благодаря налогам его цена в Украине уже не 1100 уе, а 2200 уе и каждый украинец, что покупает его по рыночной цене в мире и привозит в Украину по вашей же логике, это большое зло?)
То же самое и с техникой, я сейчас выбираю телевизор, цена официально ввезенного в Комфи/Фокстрот/Ельдорадо 19000, если серый, то 13000 и что, я должен кпить его в магазине? Ха-ха-ха
А теперь маленький нюансик, дайте людям европейские ЗП по 1000 евро и они будут покупать авто в салонах и технику в магазинах.
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Rainbow
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