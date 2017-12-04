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Що принесе єврономерам
розмитнення за «молдавським...

Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:13

А с народа они сейчас последнюю рубаху снимают этими тарифами,ценами,аксцызами ,расстаможками и т.д,и даже не подавятся.
PEGO450
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:32

PEGO450 У власти нет стимула делать что-то для народа. Если выборы то на время власть имитирует важность для нее народа. Власть должна бояться свой народ. Если власть будет понимать что ответит не поездкой в Ростов или Вашингтон, а повесят на фонарный столб, только тогда она будет очень стараться для народа. Но даже после всего что было в Украине, это пока не про нашу страну.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:41

  Rainbow написав:
  lin1000 написав:Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте! https://petition.president.gov.ua/petition/43682

Обережно, бо ще задушить. З вашою логікою треба долар по 5 продавати тим хто не встиг його купити.

1. Надо жить по средствам. Нет денег на машину - не покупай машину.
2. Надо жить по закону. Нельзя ввозить левую машину и постоянно ее использовать - не ввози. Не устраивают законы - добивайся изменения законов, а не нарушай, а потом требуй изменить их под себя.
3. Доллар по 5 тут ни в какое сравнение в Вашу пользу не идет. Вот совсем. Только против вас (бл_ях_еров), потому что вы похожи на тех, кто брал кредит в баксах, а теперь требует конвертнуть по курсу 5, тогда как он уже давно вырос больше чем в 5 раз. Они сделали глупость (влезли в валютный кредит) и теперь требуют им "простить", и вы сделали глупость (нарушили закон) и теперь требуете вам "простить".
4. Попробуйте не кидаться на оппонентов с, извините, глупыми претензиями и "аргументами", а более основательно думать над словами, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями.
Imp
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2

 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:56

  Imp написав:
  Rainbow написав:
  lin1000 написав:Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте! https://petition.president.gov.ua/petition/43682

Обережно, бо ще задушить. З вашою логікою треба долар по 5 продавати тим хто не встиг його купити.

1. Надо жить по средствам. Нет денег на машину - не покупай машину.
2. Надо жить по закону. Нельзя ввозить левую машину и постоянно ее использовать - не ввози. Не устраивают законы - добивайся изменения законов, а не нарушай, а потом требуй изменить их под себя.
3. Доллар по 5 тут ни в какое сравнение в Вашу пользу не идет. Вот совсем. Только против вас (бл_ях_еров), потому что вы похожи на тех, кто брал кредит в баксах, а теперь требует конвертнуть по курсу 5, тогда как он уже давно вырос больше чем в 5 раз. Они сделали глупость (влезли в валютный кредит) и теперь требуют им "простить", и вы сделали глупость (нарушили закон) и теперь требуете вам "простить".
4. Попробуйте не кидаться на оппонентов с, извините, глупыми претензиями и "аргументами", а более основательно думать над словами, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями.

1. Согласен. У людей есть деньги, вот они и покупают автомобиль и пользуются.
2. В чем-то согласен. Но, если бы это было незаконно, то их бы никто не пустил в стран, либо задержал со временем на территории Украины.
3. Оппонент требовал вернуть ему УЖЕ оплаченные налоги, я и привел параллель. Сменилась ситуация на рынке, а "он" требует вернуть вчера оплаченные налоги.
4. Никаких эмоций, у меня даже б*** нет. У меня авто с Киевской регистрацией, я плачу все налоги, НО не вижу никакой отдачи. В такой ситуации, рано или поздно такая система потерпит крах.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:20

Re: Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

Какие налоги? У нас, с нашими "дорогами" должны быть самые дешевы автомобили. Год поездил и на переплавку.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:40

С тем количество корыт, которые ездят по Киеву и паркуются везде, где только вздумается, я бы уже существующие пошлины увеличил в 3 раза. Кто вам сказал, что каждому нищеброду положена машина с бесплатным паркоместом под домом на голове у окружающих?
yevgenmuza
 
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