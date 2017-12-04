Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

Додано: Вів 20 бер, 2018 15:41

Rainbow написав: lin1000 написав: Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте! https://petition.president.gov.ua/petition/43682 Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте!

Обережно, бо ще задушить. З вашою логікою треба долар по 5 продавати тим хто не встиг його купити.

Обережно, бо ще задушить. З вашою логікою треба долар по 5 продавати тим хто не встиг його купити.

1. Надо жить по средствам. Нет денег на машину - не покупай машину.2. Надо жить по закону. Нельзя ввозить левую машину и постоянно ее использовать - не ввози. Не устраивают законы - добивайся изменения законов, а не нарушай, а потом требуй изменить их под себя.3. Доллар по 5 тут ни в какое сравнение в Вашу пользу не идет. Вот совсем. Только против вас (бл_ях_еров), потому что вы похожи на тех, кто брал кредит в баксах, а теперь требует конвертнуть по курсу 5, тогда как он уже давно вырос больше чем в 5 раз. Они сделали глупость (влезли в валютный кредит) и теперь требуют им "простить", и вы сделали глупость (нарушили закон) и теперь требуете вам "простить".4. Попробуйте не кидаться на оппонентов с, извините, глупыми претензиями и "аргументами", а более основательно думать над словами, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями.