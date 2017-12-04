Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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PEGO450 У власти нет стимула делать что-то для народа. Если выборы то на время власть имитирует важность для нее народа. Власть должна бояться свой народ. Если власть будет понимать что ответит не поездкой в Ростов или Вашингтон, а повесят на фонарный столб, только тогда она будет очень стараться для народа. Но даже после всего что было в Украине, это пока не про нашу страну.
lin1000 написав:Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте! https://petition.president.gov.ua/petition/43682
Обережно, бо ще задушить. З вашою логікою треба долар по 5 продавати тим хто не встиг його купити.
1. Надо жить по средствам. Нет денег на машину - не покупай машину. 2. Надо жить по закону. Нельзя ввозить левую машину и постоянно ее использовать - не ввози. Не устраивают законы - добивайся изменения законов, а не нарушай, а потом требуй изменить их под себя. 3. Доллар по 5 тут ни в какое сравнение в Вашу пользу не идет. Вот совсем. Только против вас (бл_ях_еров), потому что вы похожи на тех, кто брал кредит в баксах, а теперь требует конвертнуть по курсу 5, тогда как он уже давно вырос больше чем в 5 раз. Они сделали глупость (влезли в валютный кредит) и теперь требуют им "простить", и вы сделали глупость (нарушили закон) и теперь требуете вам "простить". 4. Попробуйте не кидаться на оппонентов с, извините, глупыми претензиями и "аргументами", а более основательно думать над словами, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями.
lin1000 написав:Да хрен вам, а не амнистию! Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил. Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?! Подписывайтесь и распространяйте! https://petition.president.gov.ua/petition/43682
Обережно, бо ще задушить. З вашою логікою треба долар по 5 продавати тим хто не встиг його купити.
1. Надо жить по средствам. Нет денег на машину - не покупай машину. 2. Надо жить по закону. Нельзя ввозить левую машину и постоянно ее использовать - не ввози. Не устраивают законы - добивайся изменения законов, а не нарушай, а потом требуй изменить их под себя. 3. Доллар по 5 тут ни в какое сравнение в Вашу пользу не идет. Вот совсем. Только против вас (бл_ях_еров), потому что вы похожи на тех, кто брал кредит в баксах, а теперь требует конвертнуть по курсу 5, тогда как он уже давно вырос больше чем в 5 раз. Они сделали глупость (влезли в валютный кредит) и теперь требуют им "простить", и вы сделали глупость (нарушили закон) и теперь требуете вам "простить". 4. Попробуйте не кидаться на оппонентов с, извините, глупыми претензиями и "аргументами", а более основательно думать над словами, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями.
1. Согласен. У людей есть деньги, вот они и покупают автомобиль и пользуются. 2. В чем-то согласен. Но, если бы это было незаконно, то их бы никто не пустил в стран, либо задержал со временем на территории Украины. 3. Оппонент требовал вернуть ему УЖЕ оплаченные налоги, я и привел параллель. Сменилась ситуация на рынке, а "он" требует вернуть вчера оплаченные налоги. 4. Никаких эмоций, у меня даже б*** нет. У меня авто с Киевской регистрацией, я плачу все налоги, НО не вижу никакой отдачи. В такой ситуации, рано или поздно такая система потерпит крах.