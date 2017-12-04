Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:13
А с народа они сейчас последнюю рубаху снимают этими тарифами,ценами,аксцызами ,расстаможками и т.д,и даже не подавятся.
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:32
PEGO450 У власти нет стимула делать что-то для народа. Если выборы то на время власть имитирует важность для нее народа. Власть должна бояться свой народ. Если власть будет понимать что ответит не поездкой в Ростов или Вашингтон, а повесят на фонарный столб, только тогда она будет очень стараться для народа. Но даже после всего что было в Украине, это пока не про нашу страну.
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:41
1. Надо жить по средствам. Нет денег на машину - не покупай машину.
2. Надо жить по закону. Нельзя ввозить левую машину и постоянно ее использовать - не ввози. Не устраивают законы - добивайся изменения законов, а не нарушай, а потом требуй изменить их под себя.
3. Доллар по 5 тут ни в какое сравнение в Вашу пользу не идет. Вот совсем. Только против вас (бл_ях_еров), потому что вы похожи на тех, кто брал кредит в баксах, а теперь требует конвертнуть по курсу 5, тогда как он уже давно вырос больше чем в 5 раз. Они сделали глупость (влезли в валютный кредит) и теперь требуют им "простить", и вы сделали глупость (нарушили закон) и теперь требуете вам "простить".
4. Попробуйте не кидаться на оппонентов с, извините, глупыми претензиями и "аргументами", а более основательно думать над словами, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями.
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:56
1. Согласен. У людей есть деньги, вот они и покупают автомобиль и пользуются.
2. В чем-то согласен. Но, если бы это было незаконно, то их бы никто не пустил в стран, либо задержал со временем на территории Украины.
3. Оппонент требовал вернуть ему УЖЕ оплаченные налоги, я и привел параллель. Сменилась ситуация на рынке, а "он" требует вернуть вчера оплаченные налоги.
4. Никаких эмоций, у меня даже б*** нет. У меня авто с Киевской регистрацией, я плачу все налоги, НО не вижу никакой отдачи. В такой ситуации, рано или поздно такая система потерпит крах.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:20
Re: Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
Какие налоги? У нас, с нашими "дорогами" должны быть самые дешевы автомобили. Год поездил и на переплавку.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:40
С тем количество корыт, которые ездят по Киеву и паркуются везде, где только вздумается, я бы уже существующие пошлины увеличил в 3 раза. Кто вам сказал, что каждому нищеброду положена машина с бесплатным паркоместом под домом на голове у окружающих?
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:50
lin1000 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает? Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!
Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ. Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:15
Re: Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
Проблема есть? Есть? Почему и как возникла - академический интерес, на решение не влияет. Решать нужно? Нужно. Как? В этом и вся проблема. По справедливости и по совести решить нельзя, ибо "почему и как" - академический интерес)))
З.ы. Всех заботят симптомы. Болезнь - мало кого.(((
Востаннє редагувалось козак в Вів 20 бер, 2018 17:34, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:26
По закону? Если закон говорит, что человек в день может купить только 200 дол, человек должен сидеть и смотреть как его гривневое состояние обесценивается?
Не путайте закон и идиотизм. Не может в Украине товар стоить дороже чем в Европе.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:32
Re: Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
Т.е. отсутствие совести у окружающих - индульгенция для вас?
З.ы. Мучить совесть не может и не будет никого и нигде. Человек - человек. Со всеми вытекающими. Только неотвратимость наказания. По закону. Все. И только потом, через много лет, это входит в привычку и покрывается налетом "совестливости". Но уберите неотвратимость наказания, и вся "цивилизованность" рассыпется практически мгновенно. ИМХО конечно.
З.з.ы. Праведник поневоле. Либо не смог. Или не предложили. Остальные, все 20 человек, в кельях.)))))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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