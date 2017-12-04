Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

Додано: Вів 20 бер, 2018 17:15

Проблема есть? Есть? Почему и как возникла - академический интерес, на решение не влияет. Решать нужно? Нужно. Как? В этом и вся проблема. По справедливости и по совести решить нельзя, ибо "почему и как" - академический интерес)))

З.ы. Всех заботят симптомы. Болезнь - мало кого.(((

Востаннє редагувалось козак в Вів 20 бер, 2018 17:34, всього редагувалось 1 раз.

"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"