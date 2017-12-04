Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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andrey4y14 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает?
Смущает. А еще удивляет как еще на телегах не ездят.
Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!
Кто мешает купить машину 2018 года? Жаба? Копи и купи.
Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ.
При чем тут б_ля_хи?
Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?
У меня была собака. Повел я ее к инструктору на обучение. Он дает команду, а мой пес не выполняет. Я начинаю объяснять инструктору почему он не выполнил. Тогда инструктор говорит - я лучше тебя могу рассказать почему собака не выполняет приказ, но ты должен добиться чтобы твои приказы собака выполняла. Я к тому, что все должны платить налоги! Все и по одинаковым правилам. Почему их платить жалко и не хочется знают все, что контроль по расходам должен быть - знают все. Но платить надо.
andrey4y14 написав:lin1000 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает? Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х! Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ. Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?
На старих вазах не їдуть 200-250 км/год по трасі, як на старенькому бмв 3л, на лисій резині. Бо, як виявилось, комплект резини 18" коштує багато і тормозні диски коштують багато. Старі вази небезпечні для їх власників, б*** - для інших людей В топі пригнаних авто - щось не дуже видно вольксавен поло, фабію, і т.д - суцільні ауді а6, пассат. От цікаво - люди як купляють ці авто, хоч трохи мають мозгів і дивляться на вартість ремонту
andrey4y14 написав:lin1000 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает? Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х! Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ. Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?
На старих вазах не їдуть 200-250 км/год по трасі, як на старенькому бмв 3л, на лисій резині. Бо, як виявилось, комплект резини 18" коштує багато і тормозні диски коштують багато. Старі вази небезпечні для їх власників, б*** - для інших людей В топі пригнаних авто - щось не дуже видно вольксавен поло, фабію, і т.д - суцільні ауді а6, пассат. От цікаво - люди як купляють ці авто, хоч трохи мають мозгів і дивляться на вартість ремонту
Если бы понты светились, то в Украине можно было сократить производство электроэнергии минимум в два раза С другой стороны естественный отбор - рано или поздно такой "гонщик" найдет свой столб, главная беда в том что из таких идиотов часто страдают невинные люди...