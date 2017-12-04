Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

Додано: Вів 20 бер, 2018 17:35

Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает?Смущает. А еще удивляет как еще на телегах не ездят.Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!Кто мешает купить машину 2018 года? Жаба? Копи и купи.Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ.При чем тут б_ля_хи?Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?У меня была собака. Повел я ее к инструктору на обучение. Он дает команду, а мой пес не выполняет. Я начинаю объяснять инструктору почему он не выполнил. Тогда инструктор говорит - я лучше тебя могу рассказать почему собака не выполняет приказ, но ты должен добиться чтобы твои приказы собака выполняла. Я к тому, что все должны платить налоги! Все и по одинаковым правилам. Почему их платить жалко и не хочется знают все, что контроль по расходам должен быть - знают все. Но платить надо.