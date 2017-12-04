Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:35

andrey4y14 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает?

Смущает. А еще удивляет как еще на телегах не ездят. :D

Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!

Кто мешает купить машину 2018 года? Жаба? Копи и купи.

Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ.

При чем тут б_ля_хи?

Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?

У меня была собака. Повел я ее к инструктору на обучение. Он дает команду, а мой пес не выполняет. Я начинаю объяснять инструктору почему он не выполнил. Тогда инструктор говорит - я лучше тебя могу рассказать почему собака не выполняет приказ, но ты должен добиться чтобы твои приказы собака выполняла. Я к тому, что все должны платить налоги! Все и по одинаковым правилам. Почему их платить жалко и не хочется знают все, что контроль по расходам должен быть - знают все. Но платить надо. :mrgreen:
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Хорошо бы дороги построить и разного рода развязки и запретить эксплуатацию старых машин с высоким выбросом и обеспечит парковками, потом можно было бы говорить о льготной растаможки!
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:45

  andrey4y14 написав:lin1000 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает? Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!
Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ. Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?

На старих вазах не їдуть 200-250 км/год по трасі, як на старенькому бмв 3л, на лисій резині. Бо, як виявилось, комплект резини 18" коштує багато і тормозні диски коштують багато. Старі вази небезпечні для їх власників, б*** - для інших людей
В топі пригнаних авто - щось не дуже видно вольксавен поло, фабію, і т.д - суцільні ауді а6, пассат. От цікаво - люди як купляють ці авто, хоч трохи мають мозгів і дивляться на вартість ремонту
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:53

  vetalok написав:Не может в Украине товар стоить дороже чем в Европе.

Странно читать такое на финансовом форуме.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:28

  dinozavrik написав:
  andrey4y14 написав:lin1000 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает? Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!
Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ. Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?

На старих вазах не їдуть 200-250 км/год по трасі, як на старенькому бмв 3л, на лисій резині. Бо, як виявилось, комплект резини 18" коштує багато і тормозні диски коштують багато. Старі вази небезпечні для їх власників, б*** - для інших людей
В топі пригнаних авто - щось не дуже видно вольксавен поло, фабію, і т.д - суцільні ауді а6, пассат. От цікаво - люди як купляють ці авто, хоч трохи мають мозгів і дивляться на вартість ремонту


Если бы понты светились, то в Украине можно было сократить производство электроэнергии минимум в два раза :) С другой стороны естественный отбор - рано или поздно такой "гонщик" найдет свой столб, главная беда в том что из таких идиотов часто страдают невинные люди...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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