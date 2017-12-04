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Що принесе єврономерам
розмитнення за «молдавським...

Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:35

andrey4y14 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает?

Смущает. А еще удивляет как еще на телегах не ездят. :D

Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!

Кто мешает купить машину 2018 года? Жаба? Копи и купи.

Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ.

При чем тут б_ля_хи?

Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?

У меня была собака. Повел я ее к инструктору на обучение. Он дает команду, а мой пес не выполняет. Я начинаю объяснять инструктору почему он не выполнил. Тогда инструктор говорит - я лучше тебя могу рассказать почему собака не выполняет приказ, но ты должен добиться чтобы твои приказы собака выполняла. Я к тому, что все должны платить налоги! Все и по одинаковым правилам. Почему их платить жалко и не хочется знают все, что контроль по расходам должен быть - знают все. Но платить надо. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:29

Хорошо бы дороги построить и разного рода развязки и запретить эксплуатацию старых машин с высоким выбросом и обеспечит парковками, потом можно было бы говорить о льготной растаможки!
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:45

  andrey4y14 написав:lin1000 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает? Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!
Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ. Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?

На старих вазах не їдуть 200-250 км/год по трасі, як на старенькому бмв 3л, на лисій резині. Бо, як виявилось, комплект резини 18" коштує багато і тормозні диски коштують багато. Старі вази небезпечні для їх власників, б*** - для інших людей
В топі пригнаних авто - щось не дуже видно вольксавен поло, фабію, і т.д - суцільні ауді а6, пассат. От цікаво - люди як купляють ці авто, хоч трохи мають мозгів і дивляться на вартість ремонту
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:53

  vetalok написав:Не может в Украине товар стоить дороже чем в Европе.

Странно читать такое на финансовом форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:28

  dinozavrik написав:
  andrey4y14 написав:lin1000 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает? Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!
Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ. Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?

На старих вазах не їдуть 200-250 км/год по трасі, як на старенькому бмв 3л, на лисій резині. Бо, як виявилось, комплект резини 18" коштує багато і тормозні диски коштують багато. Старі вази небезпечні для їх власників, б*** - для інших людей
В топі пригнаних авто - щось не дуже видно вольксавен поло, фабію, і т.д - суцільні ауді а6, пассат. От цікаво - люди як купляють ці авто, хоч трохи мають мозгів і дивляться на вартість ремонту


Если бы понты светились, то в Украине можно было сократить производство электроэнергии минимум в два раза :) С другой стороны естественный отбор - рано или поздно такой "гонщик" найдет свой столб, главная беда в том что из таких идиотов часто страдают невинные люди...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:59

  dinozavrik написав:...
На старих вазах не їдуть 200-250 км/год по трасі, як на старенькому бмв 3л, на лисій резині. Бо, як виявилось, комплект резини 18" коштує багато і тормозні диски коштують багато. Старі вази небезпечні для їх власників, б*** - для інших людей
В топі пригнаних авто - щось не дуже видно вольксавен поло, фабію, і т.д - суцільні ауді а6, пассат. От цікаво - люди як купляють ці авто, хоч трохи мають мозгів і дивляться на вартість ремонту

По ремонту 100% правы. Техник на моем СТО утверждает, что замена цепи ГРМ на дизельных движках 2,5Т (А6)стоит примерно 1000 баксов. Ну и там приколы с многорычажкой с рычагом по 50 евро и т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:48

  andrey4y14 написав:lin1000 Утиль ваз - 70-х годов на дорогах не смущает? Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х! Европа в шоке от наших коррупционеров, еще никто не сел после создания НАБУ. Почему меня должны мучить угрызения совести за евробляху, когда при власти находятся барыги?

"Правильно, пусть лучше ездят на рухляди, чем на европейцах 90-2000х!"
Бачив я "Європейців" таких років...одного разу за 40км дороги - 4 таких на шнурку тягнули.

Я не проти розмитнення. Сам маю мондео 2005 року, машина - бомба. Просто при таких загонах потрібно робити обов'язкове ТО (регулярне), шоб ніхто не катав на лисих резинах. А то як було написано вище: купують беху на 18" колесах, а потім їздять на лисині, "Бо комплект коліс коштує, як сама беха (вбита)". Зазвичай такі автівки як бмв, ауді купують не для обережного користування з регулярним тех.обслуговуванням, а шоб відвозити ср**у поки авто не розсипиться на дорозі.

При виборі авто дивився на обслуговування в майбутньому, тому навіть не дивився в сторону шроту в вигляді автомобілів люкс класу і "понтодавок"
chornyjiva
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:50

  sequence написав: По ремонту 100% правы. Техник на моем СТО утверждает, что замена цепи ГРМ на дизельных движках 2,5Т (А6)стоит примерно 1000 баксов. Ну и там приколы с многорычажкой с рычагом по 50 евро и т.д.

тікайте від таких "техніків" з такими цінами
chornyjiva
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:58

Re: Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

  lin1000 написав:Да хрен вам, а не амнистию!
Я против завоза утиля в страну, нарушение закона, да еще и такой наглый шантаж тех, кто законы выполнил.
Сначала закон про б***, потом ввоз б***, а не я сейчас ввезу, а потом узаконьте мне бесплатно или за 30% от полного платежа. Как же тогда быть с теми, кто ввез по закону 3251 и теми, кто купил новую в салоне (там тоже весь акциз и таможенный платеж уже в цене)? Пусть лохи платят? Почему вы не предлагаете при амнистии вернуть оплату тем, кто заплатил растаможку и акциз?!


Свою жабу можете тримати біля себе.
Розмитнення автомобілів класу євро5+ наразі дешеве, тому не говоріть дурниць.
По відношенню "ціна авто - розмитнення авто" будь то євро5+ чи за законом амністії євро 3-4, то пропорції будуть одинакові
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:30

Re: Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

  sequence написав:Техник на моем СТО утверждает, что замена цепи ГРМ на дизельных движках 2,5Т (А6)стоит примерно 1000 баксов.

https://www.ria.com/b-u-dvygatel-dlya-l ... 05621.html
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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