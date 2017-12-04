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Що принесе єврономерам
розмитнення за «молдавським...

Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:31

В Молдавии в 2016 году были выборы, чего только не сделаешь для электората. :D
Будет и у нас амнистия, только в следующем году (или когда там у нас ближайшие выборы?).
Инфа стопроцентная - не зря все кинулись завозить евробляхи.
warlamp
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