Що принесе єврономерам розмитнення за «молдавським...

В Молдавии в 2016 году были выборы, чего только не сделаешь для электората.
Будет и у нас амнистия, только в следующем году (или когда там у нас ближайшие выборы?).
Инфа стопроцентная - не зря все кинулись завозить евробляхи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:31
В Молдавии в 2016 году были выборы, чего только не сделаешь для электората.
Будет и у нас амнистия, только в следующем году (или когда там у нас ближайшие выборы?).
Инфа стопроцентная - не зря все кинулись завозить евробляхи.
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|