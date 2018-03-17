RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Данилюк: Україна втрачає
мільярди через відсутність...

Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:00

Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Україна втрачає мільярди гривень через те, що на регіональних митницях досі відсутні спеціальні сканери для перевірки вантажів.

Дивися повний текст Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність сканерів на митниці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80894
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:00

Эти сканеры никто не сможет поставить, их уничтожат, выведут из строя сами таможенники. Зато когда человек везет лекарства для себя, они глотку ему перегрызут, но не пустят. Многие импортные лекарства в той же коррупционной России дешевле, чем в Украине. Стоит задуматься, а кто пришел у нас к власти?
ygn
 
Повідомлень: 1932
З нами з: 19.02.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus, Дваждыдвашник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому... 1, 2
R2 » Суб 17 бер, 2018 14:29
19 1196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 19:52
rjkz
"Газпром" ліквідує 500 км труб через скорочення...
R2 » Пон 19 бер, 2018 15:28
3 108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 17:13
antikkristall
Україна другий рік поспіль опинилась у Топ-10 держав із...
R2 » Нед 18 бер, 2018 17:04
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 23:55
cisukr
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.