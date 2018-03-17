Україна втрачає мільярди гривень через те, що на регіональних митницях досі відсутні спеціальні сканери для перевірки вантажів.
Дивися повний текст Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність сканерів на митниці.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:00
Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність сканерів на митниці.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:00
Эти сканеры никто не сможет поставить, их уничтожат, выведут из строя сами таможенники. Зато когда человек везет лекарства для себя, они глотку ему перегрызут, но не пустят. Многие импортные лекарства в той же коррупционной России дешевле, чем в Украине. Стоит задуматься, а кто пришел у нас к власти?
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