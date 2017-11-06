Україна втрачає мільярди гривень через те, що на регіональних митницях досі відсутні спеціальні сканери для перевірки вантажів.
Дивися повний текст Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність сканерів на митниці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:00
Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність сканерів на митниці.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:00
Эти сканеры никто не сможет поставить, их уничтожат, выведут из строя сами таможенники. Зато когда человек везет лекарства для себя, они глотку ему перегрызут, но не пустят. Многие импортные лекарства в той же коррупционной России дешевле, чем в Украине. Стоит задуматься, а кто пришел у нас к власти?
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:17
Если кто-то теряет миллиарды, значит кто-то другой их находит. Невидимая рука рынка - любимый орган апологетов капитализма. Нашедшего данные миллиарды, просьба вернуть их за вознаграждение.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:48
Врешь, как дышишь! Те ИМПОРТНЫЕ лекарства, которые я покупаю последние три года ВООБЩЕ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ В ЦЕНЕ, и это при трехкратном увеличении курса валюты!
По-сути, импортные лекарства за 3 года подешевели на 60% минимум. Вот над этим тебе стоит задуматься!
реклама
|