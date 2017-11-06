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Данилюк: Україна втрачає
мільярди через відсутність...

Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:00

Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Україна втрачає мільярди гривень через те, що на регіональних митницях досі відсутні спеціальні сканери для перевірки вантажів.

Дивися повний текст Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність сканерів на митниці.
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Эти сканеры никто не сможет поставить, их уничтожат, выведут из строя сами таможенники. Зато когда человек везет лекарства для себя, они глотку ему перегрызут, но не пустят. Многие импортные лекарства в той же коррупционной России дешевле, чем в Украине. Стоит задуматься, а кто пришел у нас к власти?
ygn
 
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Если кто-то теряет миллиарды, значит кто-то другой их находит. Невидимая рука рынка - любимый орган апологетов капитализма. Нашедшего данные миллиарды, просьба вернуть их за вознаграждение.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:48

  ygn написав:Эти сканеры никто не сможет поставить, их уничтожат, выведут из строя сами таможенники. Зато когда человек везет лекарства для себя, они глотку ему перегрызут, но не пустят. Многие импортные лекарства в той же коррупционной России дешевле, чем в Украине. Стоит задуматься, а кто пришел у нас к власти?

Врешь, как дышишь! Те ИМПОРТНЫЕ лекарства, которые я покупаю последние три года ВООБЩЕ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ В ЦЕНЕ, и это при трехкратном увеличении курса валюты!

По-сути, импортные лекарства за 3 года подешевели на 60% минимум. Вот над этим тебе стоит задуматься!
myshapiton
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