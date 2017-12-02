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Головна військова прокуратура
завершила розслідування...

Головна військова прокуратура завершила розслідування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:14

Головна військова прокуратура завершила розслідування...

Пропонуємо до обговорення:
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про закінчення розслідування у провадженні "податкових майданчиків" екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Дивися повний текст Головна військова прокуратура завершила розслідування щодо "податкових майданчиків" Клименка.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:14

не забудь до насірова заїхати, козел
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:16

И каков результат? Пост в фейсбуке?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:21

Убытков было сделано на 104 млрд грн . а арестованного имущества на 7 млрд. грн

остальные 97 млрд улетели, к сожалению, в далёкие страны. и всего то 10 месяцев работы прокуратуры. что бы дать фору преступникам избежать наказания так как 25 всё ещё в розыске . Двое откупилось. в общем виновных как всегда нет.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:01

Детский сад какой то, что Луценко, что этот. Может нужно напомнить прокурору что дело нужно еще в суде отстоять, получить приговор, ну и главное наказать виновных. Подозреваю, что в суде будет слушаться лет 5, с неизвестным результатом, ну а виновные думаю будут смеяться и пить шампанское за здоровье Матиоса ;)
Igorten
 
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