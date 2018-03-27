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Головна військова прокуратура
завершила розслідування...

Головна військова прокуратура завершила розслідування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:14

Головна військова прокуратура завершила розслідування...

Пропонуємо до обговорення:
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про закінчення розслідування у провадженні "податкових майданчиків" екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Дивися повний текст Головна військова прокуратура завершила розслідування щодо "податкових майданчиків" Клименка.
R2
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не забудь до насірова заїхати, козел
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:16

И каков результат? Пост в фейсбуке?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:21

Убытков было сделано на 104 млрд грн . а арестованного имущества на 7 млрд. грн

остальные 97 млрд улетели, к сожалению, в далёкие страны. и всего то 10 месяцев работы прокуратуры. что бы дать фору преступникам избежать наказания так как 25 всё ещё в розыске . Двое откупилось. в общем виновных как всегда нет.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:01

Детский сад какой то, что Луценко, что этот. Может нужно напомнить прокурору что дело нужно еще в суде отстоять, получить приговор, ну и главное наказать виновных. Подозреваю, что в суде будет слушаться лет 5, с неизвестным результатом, ну а виновные думаю будут смеяться и пить шампанское за здоровье Матиоса ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:42

  -Segey- написав:Убытков было сделано на 104 млрд грн . а арестованного имущества на 7 млрд. грн

остальные 97 млрд улетели, к сожалению, в далёкие страны. и всего то 10 месяцев работы прокуратуры. что бы дать фору преступникам избежать наказания так как 25 всё ещё в розыске . Двое откупилось. в общем виновных как всегда нет.

Ну, ты бы им помог. Ты же знаешь как вернуть 97 млрд., правда?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:10

Re: Головна військова прокуратура завершила розслідування...

  myshapiton написав:Ну, ты бы им помог. Ты же знаешь как вернуть 97 млрд., правда?


Хоть и не ко мне относилось, но не смог пройти мимо, дурная фраза, так любимая теми кому сказать нечего, а бы шо.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:02

Министерство доходов и сборов относится к воинским формированиям?
Військова прокуратура України — структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, очолюваний Заступником Генерального прокурора України - Головним військовим прокурором. Здійснює нагляд за виконанням законів у Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Військовій службі правопорядку ЗСУ, СБУ та інших військових формуваннях.[1]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BD%D0%B8

Матіос Анатолій Васильович
Персональний сайт

Структура та об`єкти компетенції Головної військової прокуратури.

Iнфографiка.

http://matios.info/uk/novini/struktura- ... rpen-2015/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:45

  Igorten написав:
  myshapiton написав:Ну, ты бы им помог. Ты же знаешь как вернуть 97 млрд., правда?


Хоть и не ко мне относилось, но не смог пройти мимо, дурная фраза, так любимая теми кому сказать нечего, а бы шо.

Между строк: "Может делом займешься?"
myshapiton
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