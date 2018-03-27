Головна військова прокуратура завершила розслідування...
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Убытков было сделано на 104 млрд грн . а арестованного имущества на 7 млрд. грн
остальные 97 млрд улетели, к сожалению, в далёкие страны. и всего то 10 месяцев работы прокуратуры. что бы дать фору преступникам избежать наказания так как 25 всё ещё в розыске . Двое откупилось. в общем виновных как всегда нет.
Детский сад какой то, что Луценко, что этот. Может нужно напомнить прокурору что дело нужно еще в суде отстоять, получить приговор, ну и главное наказать виновных. Подозреваю, что в суде будет слушаться лет 5, с неизвестным результатом, ну а виновные думаю будут смеяться и пить шампанское за здоровье Матиоса
-Segey- написав:Убытков было сделано на 104 млрд грн . а арестованного имущества на 7 млрд. грн
остальные 97 млрд улетели, к сожалению, в далёкие страны. и всего то 10 месяцев работы прокуратуры. что бы дать фору преступникам избежать наказания так как 25 всё ещё в розыске . Двое откупилось. в общем виновных как всегда нет.
Ну, ты бы им помог. Ты же знаешь как вернуть 97 млрд., правда?
Министерство доходов и сборов относится к воинским формированиям?
Військова прокуратура України — структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, очолюваний Заступником Генерального прокурора України - Головним військовим прокурором. Здійснює нагляд за виконанням законів у Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Військовій службі правопорядку ЗСУ, СБУ та інших військових формуваннях.[1]