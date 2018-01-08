Два місяці тому в одному з американських гаражів були виявлені забуті спорткари.
Дивися повний текст Знайдені в гаражі машини зробили власника мільйонером.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:15
Знайдені в гаражі машини зробили власника мільйонером
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Дивися повний текст Знайдені в гаражі машини зробили власника мільйонером.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:15
Он пользовался услугами одного механика, а когда он погиб в автокатастрофе, то законсервировал коллекцию на долгие 25 лет.
погиб, а потом законсервировал?
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