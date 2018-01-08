RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Знайдені в гаражі машини
зробили власника мільйонером

Знайдені в гаражі машини зробили власника мільйонером
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:15

Знайдені в гаражі машини зробили власника мільйонером

Пропонуємо до обговорення:
Два місяці тому в одному з американських гаражів були виявлені забуті спорткари.

Дивися повний текст Знайдені в гаражі машини зробили власника мільйонером.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80901
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:15

Он пользовался услугами одного механика, а когда он погиб в автокатастрофе, то законсервировал коллекцию на долгие 25 лет.
погиб, а потом законсервировал?
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зробили ще один крок до розвитку криптоекономіки
R2 » Чет 15 бер, 2018 19:39
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 19:39
myshapiton
Renault Trucks буде продавати старі машини під виглядом...
R2 » Сер 07 лют, 2018 08:18
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 08:18
noyesnoyes
Чого чекати від цін на машини цього року?
R2 » Пон 08 січ, 2018 15:37
2 673
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2018 19:37
warlamp
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.