Про це повідомляє AP.
Дивися повний текст Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20
Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:48
А это интересно, если самоуправляемый автомобиль (без водителя) сбивает человека, то кто несет уголовную ответственность.
имхо
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:50
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