Про це повідомляє AP.
Дивися повний текст Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20
Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:48
А это интересно, если самоуправляемый автомобиль (без водителя) сбивает человека, то кто несет уголовную ответственность.
имхо
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:50
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:29
Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -
Скайнет тренується.
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:32
Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -
Це кошмарний сон для безпілотників. Хто винен? Повинен бути суд, по кожному випадку, або обов'язкові страхові виплати постраждалим без суда. Тобто, новий закон про беспілотники.
Більше вірогідний - суд і складна процедура допуску безпілотників до продажів. Як ліків, які можуть і лікувати, і калічити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:43
Якщо збили пішохода, то чом на відео побитий велосипед? Якось мало інформації.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:20
Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:24
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