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Самокерований автомобіль Uber
збив на смерть пішохода - ЗМІ

Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20

Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє AP.

Дивися повний текст Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20

все, хана акиям
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:48

А это интересно, если самоуправляемый автомобиль (без водителя) сбивает человека, то кто несет уголовную ответственность.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:50

  cccp30000 написав:А это интересно, если самоуправляемый автомобиль (без водителя) сбивает человека, то кто несет уголовную ответственность.

Да ктож его посадит...он же автомобиль)))
77777vb
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:29

Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -

Скайнет тренується.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:32

Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -

Це кошмарний сон для безпілотників. Хто винен? Повинен бути суд, по кожному випадку, або обов'язкові страхові виплати постраждалим без суда. Тобто, новий закон про беспілотники.
Більше вірогідний - суд і складна процедура допуску безпілотників до продажів. Як ліків, які можуть і лікувати, і калічити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:43

Якщо збили пішохода, то чом на відео побитий велосипед? Якось мало інформації.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:20

Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -

  cccp30000 написав:А это интересно, если самоуправляемый автомобиль (без водителя) сбивает человека, то кто несет уголовную ответственность.

вероятно производитель системы управления.
его же система управляла машиной.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:24

  Rainbow написав:Якщо збили пішохода, то чом на відео побитий велосипед? Якось мало інформації.

В видео сказано, что эта 49-и летняя женщина переходила дорогу с её велосипедом ( пешком ) и Убер даже не пытался остановиться...
communiq
 
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