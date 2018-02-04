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Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:57
communiq написав: Rainbow написав:
Якщо збили пішохода, то чом на відео побитий велосипед? Якось мало інформації.
В видео сказано, что эта 49-и летняя женщина переходила дорогу с её велосипедом ( пешком ) и Убер даже не пытался остановиться...
Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров.
Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
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warlamp
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13
warlamp написав:
Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров. Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
Не знаю почему обращение ко мне :) я же не говорю, что водила не баран... Может, привык к мнимой безопасности автопилота и спал за рулём в ночную смену...
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communiq
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:19
communiq написав:
Не знаю почему обращение ко мне
я же не говорю, что водила не баран... Может, привык к мнимой безопасности автопилота и спал за рулём в ночную смену...
Баран чи вівця - слідча експертиза повинна встановити, чому авто не загальмувало. Може, помилка в програмі, чи збій в моніторингу, чи ще щось...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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