RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Самокерований автомобіль Uber
збив на смерть пішохода - ЗМІ

Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:57

  communiq написав:
  Rainbow написав:Якщо збили пішохода, то чом на відео побитий велосипед? Якось мало інформації.

В видео сказано, что эта 49-и летняя женщина переходила дорогу с её велосипедом ( пешком ) и Убер даже не пытался остановиться...

Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров.
Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 512
З нами з: 13.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13

  warlamp написав: Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров. Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?

Не знаю почему обращение ко мне :) я же не говорю, что водила не баран... Может, привык к мнимой безопасности автопилота и спал за рулём в ночную смену...
communiq
 
Повідомлень: 28
З нами з: 13.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:19

Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -

  communiq написав:Не знаю почему обращение ко мне :) я же не говорю, что водила не баран... Может, привык к мнимой безопасности автопилота и спал за рулём в ночную смену...

Баран чи вівця - слідча експертиза повинна встановити, чому авто не загальмувало. Може, помилка в програмі, чи збій в моніторингу, чи ще щось...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5513
З нами з: 01.08.15
Подякував: 721 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найкращий автомобіль року в Європі
R2 » Вів 06 бер, 2018 11:25
2 98
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 15:41
max_us_ua
Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в... 1, 2
R2 » Нед 04 лют, 2018 12:42
12 788
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 22:52
buratinyo
Uber почав тестувати в Україні новий спосіб виклику таксі
R2 » Сер 07 лют, 2018 17:39
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 22:37
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.