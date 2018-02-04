Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ

Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров.
Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:57
Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров.
Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:19
Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -
Баран чи вівця - слідча експертиза повинна встановити, чому авто не загальмувало. Може, помилка в програмі, чи збій в моніторингу, чи ще щось...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:09
Подборка прыгунов под колеса. В данном случае было нечто подобное
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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