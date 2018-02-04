Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода - ЗМІ

Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров.
Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:57
Удар был на приличной скорости - велик улетел на 20 метров.
Куда смотрел тот баран, что подстраховывал автопилот?
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:19
Re: Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода -
Баран чи вівця - слідча експертиза повинна встановити, чому авто не загальмувало. Може, помилка в програмі, чи збій в моніторингу, чи ще щось...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:09
Подборка прыгунов под колеса. В данном случае было нечто подобное
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:15
Е декілька аспектів: 1) Вина може бути за тестувальниками, які оцінили результати тривалих тестувань в усіх можливих ситуаціях (що, загалом, є надзвичайно довгою й складною, якщо можливою "сьогодні" взагалі, процедурою) 2)вина може бути в порушенні правил експлуатації транспортного засобу ("компанією йуубер", наприклад, також на тих, хто такі правила розробляв) 3) винним (принаймні частково, якщо не повністю-більшою-мірою) може бути й постраждалий пішохід; принаймні якщо "явно" порушив правила д.р., немає сенсу "відразу забороняти тестування безпілотників". Певне що передсудове слідство (чи й суд) буде тривалим і ретельним, але навряд чи то спинить "прогрес" (і, також, всі фантастичні сценарії веселого майбутнього, із арміями безробітних водіїв, війнами людей проти машин тощо)
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