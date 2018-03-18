З 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити виробляти і продавати миючі засоби з високим вмістом фосфатів і аніонних ПАР (поверхнево активних речовин).
Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20
В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20
Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:24
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