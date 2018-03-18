RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хочуть заборонити
шкідливі пральні порошки і...

В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20

В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити виробляти і продавати миючі засоби з високим вмістом фосфатів і аніонних ПАР (поверхнево активних речовин).

Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80902
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20

Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..
asdasd
 
Повідомлень: 188
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:24

  asdasd написав:Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..

Для топлива стандарт евро5 ввели.
Vint
 
Повідомлень: 665
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:53

Фигня, можно волосы мылом мыть ничем не хуже.
Juna
 
Повідомлень: 120
З нами з: 27.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01

  Juna написав:Фигня, можно волосы мылом мыть ничем не хуже.

Хозяйственным :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19954
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4452 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ
R2 » Вів 20 бер, 2018 08:21
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 08:21
bw6000s
Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила... 1 ... 7, 8, 9
R2 » П'ят 16 бер, 2018 09:06
85 5683
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 18:38
Ratatui
В Україні почалося зростання безробіття 1, 2
R2 » Нед 18 бер, 2018 13:24
12 609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 13:54
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.