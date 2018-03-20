З 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити виробляти і продавати миючі засоби з високим вмістом фосфатів і аніонних ПАР (поверхнево активних речовин).
Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20
В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20
Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:24
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:35
Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..
лаурил сульфат натрия или кокаинид сульфат вредные для кожи и волос:
"длительное использование моющих средств с лаурилсульфатом натрия (или аммония) может привести к развитию сухости кожи, её шелушению, выпадению волос, появлению комедонов, спровоцировать дерматиты."
хоть органические и дороже, но сами смотрите, нужны вам волосы или нет.
к тому же ПАВ постепенно накапливаются в организме.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Дваждыдвашник і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|