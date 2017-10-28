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В Україні хочуть заборонити
шкідливі пральні порошки і...

В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20

В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити виробляти і продавати миючі засоби з високим вмістом фосфатів і аніонних ПАР (поверхнево активних речовин).

Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20

Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:24

  asdasd написав:Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..

Для топлива стандарт евро5 ввели.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:53

Фигня, можно волосы мылом мыть ничем не хуже.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01

  Juna написав:Фигня, можно волосы мылом мыть ничем не хуже.

Хозяйственным :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:35

Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..

лаурил сульфат натрия или кокаинид сульфат вредные для кожи и волос:
"длительное использование моющих средств с лаурилсульфатом натрия (или аммония) может привести к развитию сухости кожи, её шелушению, выпадению волос, появлению комедонов, спровоцировать дерматиты."
хоть органические и дороже, но сами смотрите, нужны вам волосы или нет.
к тому же ПАВ постепенно накапливаются в организме.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:44

Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..

Ну наконец хоть что-то полезное для страны!
Бытовая химия вообще сильнейший аллерген, причиной тех же контактных дерматитов, экзем и прочего часто бывают стиральные порошки, которые полностью не выполаскиваются из вещей. Я давно уже отказалась от бытовой химии и средств личной гигиены со стремными составами. Хотя недавно ради интереса смотрела в магазине составы разрекламированных детских стиральных порошков - это же пипец полнейшиЙ! А что творит эта гадость, попадая из канализации в природу, это жесть. Если что, в Украине за последние лет 5 появилось как минимум 7 торговых марок экологической бытовой химии, которая по цене ненамного выше всяких Гал, Ариелей, Няней и т.д. А некоторые и дешевле.

То же самое по шампуням и т .д. Сначала барышни покупают откровенное, но зато разрекламированное овно, потому что безопасный шампунь на 50 грн. дороже. А потом выбрасывают в салонах не одну тысячу на укрепление, ревитализацию, кератинирование, восстановление, ламинирование, и на что там еще их в салонах разводят :shock: А между прочим, более половины (!) проблем с волосами решается простым переходом на шампуни с безопасными составами.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:26

Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..

  Natt написав:Если что, в Украине за последние лет 5 появилось как минимум 7 торговых марок экологической бытовой химии, которая по цене ненамного выше всяких Гал, Ариелей, Няней и т.д. А некоторые и дешевле.

А не подскажете примеры? Мы сейчас Домол берем в основном
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Faceless
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