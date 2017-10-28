З 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити виробляти і продавати миючі засоби з високим вмістом фосфатів і аніонних ПАР (поверхнево активних речовин).
Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20
В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20
Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:24
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:35
Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..
лаурил сульфат натрия или кокаинид сульфат вредные для кожи и волос:
"длительное использование моющих средств с лаурилсульфатом натрия (или аммония) может привести к развитию сухости кожи, её шелушению, выпадению волос, появлению комедонов, спровоцировать дерматиты."
хоть органические и дороже, но сами смотрите, нужны вам волосы или нет.
к тому же ПАВ постепенно накапливаются в организме.
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:44
Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..
Ну наконец хоть что-то полезное для страны!
Бытовая химия вообще сильнейший аллерген, причиной тех же контактных дерматитов, экзем и прочего часто бывают стиральные порошки, которые полностью не выполаскиваются из вещей. Я давно уже отказалась от бытовой химии и средств личной гигиены со стремными составами. Хотя недавно ради интереса смотрела в магазине составы разрекламированных детских стиральных порошков - это же пипец полнейшиЙ! А что творит эта гадость, попадая из канализации в природу, это жесть. Если что, в Украине за последние лет 5 появилось как минимум 7 торговых марок экологической бытовой химии, которая по цене ненамного выше всяких Гал, Ариелей, Няней и т.д. А некоторые и дешевле.
То же самое по шампуням и т .д. Сначала барышни покупают откровенное, но зато разрекламированное овно, потому что безопасный шампунь на 50 грн. дороже. А потом выбрасывают в салонах не одну тысячу на укрепление, ревитализацию, кератинирование, восстановление, ламинирование, и на что там еще их в салонах разводят А между прочим, более половины (!) проблем с волосами решается простым переходом на шампуни с безопасными составами.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:26
Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..
А не подскажете примеры? Мы сейчас Домол берем в основном
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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