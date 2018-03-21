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В Україні хочуть заборонити
шкідливі пральні порошки і...

В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20

В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити виробляти і продавати миючі засоби з високим вмістом фосфатів і аніонних ПАР (поверхнево активних речовин).

Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і шампуні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20

Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:24

  asdasd написав:Давайте ещё бензин и дизельное топливо запретим - они тоже вредные. И АЭС, если можно, там вообще радиация..

Для топлива стандарт евро5 ввели.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:53

Фигня, можно волосы мылом мыть ничем не хуже.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01

  Juna написав:Фигня, можно волосы мылом мыть ничем не хуже.

Хозяйственным :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:35

Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..

лаурил сульфат натрия или кокаинид сульфат вредные для кожи и волос:
"длительное использование моющих средств с лаурилсульфатом натрия (или аммония) может привести к развитию сухости кожи, её шелушению, выпадению волос, появлению комедонов, спровоцировать дерматиты."
хоть органические и дороже, но сами смотрите, нужны вам волосы или нет.
к тому же ПАВ постепенно накапливаются в организме.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:44

Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..

Ну наконец хоть что-то полезное для страны!
Бытовая химия вообще сильнейший аллерген, причиной тех же контактных дерматитов, экзем и прочего часто бывают стиральные порошки, которые полностью не выполаскиваются из вещей. Я давно уже отказалась от бытовой химии и средств личной гигиены со стремными составами. Хотя недавно ради интереса смотрела в магазине составы разрекламированных детских стиральных порошков - это же пипец полнейшиЙ! А что творит эта гадость, попадая из канализации в природу, это жесть. Если что, в Украине за последние лет 5 появилось как минимум 7 торговых марок экологической бытовой химии, которая по цене ненамного выше всяких Гал, Ариелей, Няней и т.д. А некоторые и дешевле.

То же самое по шампуням и т .д. Сначала барышни покупают откровенное, но зато разрекламированное овно, потому что безопасный шампунь на 50 грн. дороже. А потом выбрасывают в салонах не одну тысячу на укрепление, ревитализацию, кератинирование, восстановление, ламинирование, и на что там еще их в салонах разводят :shock: А между прочим, более половины (!) проблем с волосами решается простым переходом на шампуни с безопасными составами.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:26

Re: В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і..

  Natt написав:Если что, в Украине за последние лет 5 появилось как минимум 7 торговых марок экологической бытовой химии, которая по цене ненамного выше всяких Гал, Ариелей, Няней и т.д. А некоторые и дешевле.

А не подскажете примеры? Мы сейчас Домол берем в основном
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:15

Faceless, если говорить о бытовой химии, то из украинских торговых марок это Royal Powder от DeLaMark, Green Max, Organic Control, Organics. Из более дешевых Тортилла, Green Home, Cocos. Есть еще несколько линеек от Эльфы, выпущенных на волне интереса к безопасной бытовой химии, но тут по каждому средству надо смотреть отдельно, что-то - норм по составу, а что-то только типа "эко". Сейчас на подходе выпуск линейки натуральной бытовой химии еще от одного производителя, но я пока составов не видела.

Лично мне нравятся больше всего первая и вторая ТМ (кстати, по цене не сильно дороже Домола). Остальное - избирательно.
Natt
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