В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...

Додано: Чет 22 бер, 2018 12:44

Ну наконец хоть что-то полезное для страны!Бытовая химия вообще сильнейший аллерген, причиной тех же контактных дерматитов, экзем и прочего часто бывают стиральные порошки, которые полностью не выполаскиваются из вещей. Я давно уже отказалась от бытовой химии и средств личной гигиены со стремными составами. Хотя недавно ради интереса смотрела в магазине составы разрекламированных детских стиральных порошков - это же пипец полнейшиЙ! А что творит эта гадость, попадая из канализации в природу, это жесть. Если что, в Украине за последние лет 5 появилось как минимум 7 торговых марок экологической бытовой химии, которая по цене ненамного выше всяких Гал, Ариелей, Няней и т.д. А некоторые и дешевле.То же самое по шампуням и т .д. Сначала барышни покупают откровенное, но зато разрекламированное овно, потому что безопасный шампунь на 50 грн. дороже. А потом выбрасывают в салонах не одну тысячу на укрепление, ревитализацию, кератинирование, восстановление, ламинирование, и на что там еще их в салонах разводятА между прочим, более половины (!) проблем с волосами решается простым переходом на шампуни с безопасными составами.