RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Продюсерська компанія Вайнштейнів
оголосила про банкрутство

Продюсерська компанія Вайнштейнів оголосила про банкрутство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:22

Продюсерська компанія Вайнштейнів оголосила про банкрутство

Пропонуємо до обговорення:
Продюсерська компанія Weinstein Co., заснована братами Харві і Робертом Вайнштейнами, оголосила про банкрутство в рамках угоди з інвесткомпанією Lantern Capital, яка купить її активи, пише газета The Wall Street Journal.

Дивися повний текст Продюсерська компанія Вайнштейнів оголосила про банкрутство.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80900
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:22

..ну вот, из-за одной неудовлетворенной овцы посыпалось "дело всей жизни"!!.. тщательнее надо было ребята стараться!. либо уж НЕ жлобится, если "что-то пошло не так"!.. :)
maestro71
 
Повідомлень: 1788
З нами з: 09.09.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Igorten, lenta19, vladimir07, Вкладчик1234 і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанія Абрамовича продала "Южкокс" за $63 млн
R2 » Чет 01 бер, 2018 12:28
5 170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 16:49
Dear_Sir
Від великого виробника хімії "відкололася" аграрна компанія
R2 » Вів 27 лют, 2018 21:03
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 21:03
max_us_ua
Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки...
R2 » Сер 21 лют, 2018 12:40
5 268
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 17:07
yarg
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54744)
20.03.2018 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.