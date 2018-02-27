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Продюсерська компанія Вайнштейнів оголосила про банкрутство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Продюсерська компанія Weinstein Co., заснована братами Харві і Робертом Вайнштейнами, оголосила про банкрутство в рамках угоди з інвесткомпанією Lantern Capital, яка купить її активи, пише газета The Wall Street Journal.
Дивися повний текст Продюсерська компанія Вайнштейнів оголосила про банкрутство
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:22
..ну вот, из-за одной неудовлетворенной овцы посыпалось "дело всей жизни"!!.. тщательнее надо было ребята стараться!. либо уж НЕ жлобится, если "что-то пошло не так"!.. :)
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