Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії в 2007 році.
Дивися повний текст У Франції затримали Саркозі.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 11:29
У Франції затримали Саркозі
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Дивися повний текст У Франції затримали Саркозі.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:29
ооо!!! .в качестве "дружеского привитання" Европы по случаю избрания царя на мААсковский престол - очередной "кореш" пуйла оказался в "обезьяннике"!
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:42
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:51
А Берлускони вновь вернуться в политику?
имхо
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