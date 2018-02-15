RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Франції затримали Саркозі

У Франції затримали Саркозі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:29

У Франції затримали Саркозі

Пропонуємо до обговорення:
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії в 2007 році.

Дивися повний текст У Франції затримали Саркозі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80900
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:29

ооо!!! .в качестве "дружеского привитання" Европы по случаю избрания царя на мААсковский престол - очередной "кореш" пуйла оказался в "обезьяннике"!
maestro71
 
Повідомлень: 1788
З нами з: 09.09.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:42

  maestro71 написав:ооо!!! .в качестве "дружеского привитання" Европы по случаю избрания царя на мААсковский престол - очередной "кореш" пуйла оказался в "обезьяннике"!

Он кент Димона.
mikola963
 
Повідомлень: 937
З нами з: 25.09.13
Подякував: 128 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:51

  maestro71 написав:ооо!!! .в качестве "дружеского привитання" Европы по случаю избрания царя на мААсковский престол - очередной "кореш" пуйла оказался в "обезьяннике"!

А Берлускони вновь вернуться в политику? :mrgreen:
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 07.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Igorten, lenta19, vladimir07 і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Чернівцях затримали молдавських скімерів
R2 » Чет 22 лют, 2018 16:40
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 16:40
v_klymus
У Швеції затримали безпритульного з $750 тисячами, який...
R2 » Чет 15 лют, 2018 19:02
3 265
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 01:38
summacut
В Житомирі митники затримали на кордоні 32 кубометри...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 22:15
1 139
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 22:15
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54744)
20.03.2018 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.