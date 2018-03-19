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НКРЕКП буде карати обленерго
за несплату споживачам...

НКРЕКП буде карати обленерго за несплату споживачам...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:06

НКРЕКП буде карати обленерго за несплату споживачам...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), запідозрила обленерго в несплаті споживачам компенсацій за гарантовані стандарти постачання електроенергії

Дивися повний текст НКРЕКП буде карати обленерго за несплату споживачам компенсації за якість електропостачань.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:06

Бла-бла-бла.
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