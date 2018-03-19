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Маршрутки в Києві можуть
подорожчати через вимоги до...

Маршрутки в Києві можуть подорожчати через вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:44

Маршрутки в Києві можуть подорожчати через вимоги до...

Пропонуємо до обговорення:
У Київській мерії розпочалася підготовка до конкурсу приватних перевізників на 15 міських маршрутів.

Дивися повний текст Маршрутки в Києві можуть подорожчати через вимоги до перевізників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:44

Возникает простой вопрос: кто хочет вносить дополнительную плату за то, чтобы водитель был в униформе и боялся объезжать пробки по наиболее рациональному, но не установленному маршруту? Кстати: а как часто этот самый водитель вообще обращает на себя внимание, если ведет себя хоть в меру адекватно? Пейзаж за окном, хрень в смартфоне, или собственные мысли едва ли оставят ему хоть шанс на то, чтобы привлечь к себе внимание хоть одного из десяти пассажиров.
Вывод: в однозначных бенефициарах оказывается компания - оператор валидаторов (ну, и успевший подсуетиться во ее благо чиновник).
headshaker
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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