У Київській мерії розпочалася підготовка до конкурсу приватних перевізників на 15 міських маршрутів.
Дивися повний текст Маршрутки в Києві можуть подорожчати через вимоги до перевізників.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:44
Маршрутки в Києві можуть подорожчати через вимоги до...
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Дивися повний текст Маршрутки в Києві можуть подорожчати через вимоги до перевізників.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:44
Возникает простой вопрос: кто хочет вносить дополнительную плату за то, чтобы водитель был в униформе и боялся объезжать пробки по наиболее рациональному, но не установленному маршруту? Кстати: а как часто этот самый водитель вообще обращает на себя внимание, если ведет себя хоть в меру адекватно? Пейзаж за окном, хрень в смартфоне, или собственные мысли едва ли оставят ему хоть шанс на то, чтобы привлечь к себе внимание хоть одного из десяти пассажиров.
Вывод: в однозначных бенефициарах оказывается компания - оператор валидаторов (ну, и успевший подсуетиться во ее благо чиновник).
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