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G7 підтримала рекомендації
"Венеціанки" скасувати...

G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:08

G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати...

Пропонуємо до обговорення:
Група країн "Великої сімки" заявила про невідповідність вимог е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад держкомпаній і закликала Україну скасувати їх відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Дивися повний текст G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати е-декларації для антикорупціонерів.
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Блин что вы творите в большой семёрке. Вы что хотите что бы антикоррупционные органы жили на одну зарпалату ?:)
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13

Re: G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати...

  -Segey- написав:Блин что вы творите в большой семёрке. Вы что хотите что бы антикоррупционные органы жили на одну зарпалату ?:)

Шо за маячня? Закон, фактично, блокував роботу антикорупційних організацій, бо вимагав е-декларування не тільки для них, а і для всіх, хто з ними співробітничав, навіть для продавців офісного паперу.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:50

  lapay написав: Шо за маячня? Закон, фактично, блокував роботу антикорупційних організацій, бо вимагав е-декларування не тільки для них, а і для всіх, хто з ними співробітничав, навіть для продавців офісного паперу.

..надо исходить из того, что в НОРМАЛЬНОМ государстве отчитываться о доходах//расходах должны даже "продавцы офисного паперу"!!.. все остальное - от Лукавого//петюни!!
maestro71
 
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