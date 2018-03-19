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G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Група країн "Великої сімки" заявила про невідповідність вимог е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад держкомпаній і закликала Україну скасувати їх відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
Дивися повний текст G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати е-декларації для антикорупціонерів
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R2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:08
Блин что вы творите в большой семёрке. Вы что хотите что бы антикоррупционные органы жили на одну зарпалату ?:)
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-Segey-
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13
-Segey- написав:
Блин что вы творите в большой семёрке. Вы что хотите что бы антикоррупционные органы жили на одну зарпалату ?:)
Шо за маячня? Закон, фактично, блокував роботу антикорупційних організацій, бо вимагав е-декларування не тільки для них, а і для всіх, хто з ними співробітничав, навіть для продавців офісного паперу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:50
lapay написав:
Шо за маячня? Закон, фактично, блокував роботу антикорупційних організацій, бо вимагав е-декларування не тільки для них, а і для всіх, хто з ними співробітничав, навіть для продавців офісного паперу.
..надо исходить из того, что в НОРМАЛЬНОМ государстве отчитываться о доходах//расходах должны даже "продавцы офисного паперу"!!.. все остальное - от Лукавого//петюни!!
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maestro71
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