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Ryanair в червні заходить в Туреччину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукостер Ryanair наприкінці червня заходить на новий ринок.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:59
Дякуемо панэ Омэлянэ! Дякуемо!
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