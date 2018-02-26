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Ryanair в червні
заходить в Туреччину

Ryanair в червні заходить в Туреччину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:59

Ryanair в червні заходить в Туреччину

Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукостер Ryanair наприкінці червня заходить на новий ринок.

Дивися повний текст Ryanair в червні заходить в Туреччину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:59

Дякуемо панэ Омэлянэ! Дякуемо!
vitali_kalinin
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