|
|
Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство транспорту РФ планує в травні відкрити міст до Криму через Керченську протоку для легкового транспорту та пасажирських автобусів. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.
Дивися повний текст Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80911
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:06
Должны были открыть к визиту Путина в Крым.
-
kivitv224
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 15.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01
путин там кожен місяць буває, в нього там дача
-
kentavr
-
-
- Повідомлень: 1351
- З нами з: 21.11.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:14
Простоит до зимы 2019
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1512
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама