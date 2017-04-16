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Рух Керченським мостом
планують розпочати у травні

Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:06

Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство транспорту РФ планує в травні відкрити міст до Криму через Керченську протоку для легкового транспорту та пасажирських автобусів. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Дивися повний текст Рух Керченським мостом планують розпочати у травні.
R2
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kivitv224
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01

путин там кожен місяць буває, в нього там дача
kentavr
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:13

Re: Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

не "отжимали" ли бы крым, не пришлось бы мост строить.
ведь до 14 года никаких проблем с приездом в крым у россиян не было.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:52

  AlifeSoft написав:Простоит до зимы 2019

А если и дальше что расскажете?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:36

  slavek написав: А если и дальше что расскажете?

Скажу что миллионы россиян спонсируют грушки одного человека мостики, войнушки и т.д.
А по мосту Пусть стоит можно будет в Грузию на машине кататься
acidw1
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:02

  slavek написав:
  AlifeSoft написав:Простоит до зимы 2019

А если и дальше что расскажете?


как обычно ничего :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:29

  kivitv224 написав:Должны были открыть к визиту Путина в Крым.


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Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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