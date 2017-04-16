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Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:56
1. Никакого движения не будет, т.к. там мост построить невозможно.
2. Северный и Турецкий поток не будут построены из-за санкций США.
3. Чемпионат по футболу в РФ не состоится из-за бойкота.
4. В скором времени Россия развалится.
5. Путина будут судить в Гааге.
6. Россия будет выплачивать Украине репарации.
Ничего не забыл?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:00
Аудитор написав:
Ничего не забыл?
8.5 млрд доларів боргу Газпрома.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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